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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«ДомКом Инвест» теряет самарский рынок ЖКХ

7 декабря 2018 12:57
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«ДомКом Инвест» теряет самарский рынок ЖКХ
Эксперты связывают эти процессы со сменой региональной власти.

В Самаре началась череда уголовных дел вокруг УК, принадлежащих АО «ДомКом Инвест» (ДКИ). Кроме того, увеличивается число многоквартирных домов, выходящих из управления подконтрольных москвичам коммунальщиков. Эксперты связывают эти процессы со сменой региональной власти и ослаблением лоббистских возможностей столичных монополистов. Подробности – в материале «ФедералПресс».

АО «ДомКом Инвест» обосновалась в десятке регионов страны, включая Самарскую область. С апреля по сентябрь прошлого года домкомовцы скупили в Самаре шесть управляющих компаний: крупнейшую в городе ООО «Жилищно-коммунальная система» (в прошлом ЗАО «ПТС-Сервис»), ее тезку – ООО «ЖКС», ООО «Жилищник», ООО «УО «Коммунальник», ООО «УЖКК» и ООО «Куйбышевский ПЖРТ».
Монополизировавшая рынок компания сулила областным властям миллиардные инвестиции в местное ЖКХ. Однако наполеоновские планы пока не осуществляются. Вместо этого уже в начале 2018 года стало известно, что новый собственник выводит деньги из принадлежащих ему управляющих компаний. Ранее подобную схему домкомовцы опробовали в Нижнем Новгороде. Проверки прокуратуры в столице ПФО и в Самаре подтвердили совершение сомнительных финансовых операций. ДКИ же всячески их отрицало вплоть до появления заключений надзорного органа и по сей день уклоняется от вопросов «ФедералПресс» на эту тему.

Но факт остается фактом, и зафиксирован он, как минимум, в случае с ООО «Жилищно-коммунальная система» (ЖКС). В 2017 году УК перевела в пользу третьих лиц около 190 млн рублей. Это усугубило положение коммунальщиков перед жильцами обслуживаемых домов и ресурсоснабжающими организациями (РСО), которым компания задолжала 649 млн рублей. Вскоре долги вскрылись и уКуйбышевского ПЖРТ. За минувший год трест задолжал поставщикам ресурсов и подрядчикам более 267 млн рублей.
Уголовных дел на этой почве «ДомКом Инвест» пока избежал. Тем не менее, правоохранители взялись за принадлежащие фирме УК. Как подтвердили «ФедералПресс» в областном главке, в производстве отдела полиции Куйбышевского района находится дело от 22 октября текущего года по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В числе подозреваемых – экс-директор Куйбышевского ПЖРТ Юрий Денежкин, с сентября по декабрь 2017 года занимавший эту должность уже при новом собственнике УК – фирме Александра Костюкова. По версии следствия, в минувшем году Денежкин заключил с главой ПЖРТ «Стройбизнесгрупп» Алексеем Сысоевым договор на ремонт МКД. Стоимость работ по смете превысила 2 млн рублей, половина из которых перетекла в карман.

От вопроса «ФедералПресс» о новом уголовном делепредставители «ДомКом Инвеста»тоже уклонились. Подручные Александра Костюкова лишь указали, что инициировализаявление по возбуждению уголовных дел в отношении Денежкина, связанных с его работой в должности директора Куйбышевского ПЖРТ в 2015-2016 годах, а заодно и ряда других дел, подробности которых коммунальщики не раскрыли. Остается лишь гадать, почему столь подозрительный субъект как Денежкин, по мнению самих домкомовцев, проработал на них четыре месяца в 2017 году и, возможно, нажился на деньгах жильцов МКД уже при новом собственнике.
Всем должны
Благодаря подобным инцидентам доверие к структурам «ДомКом Инвеста» в Самарской области падает около года, что выражается в оттоке домов от принадлежащих столичной фирме управляющих компаний. Чаще всего – «ЖКС» как самой крупной из них.
«Я вижу, что «ЖКС» теряет дома – то один дом, то два, то три. И если раньше администрация этому противодействовала, то сейчас закрывает глаза, – говорит член комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Михаил Матвеев.
Происходящее депутат объясняет ослаблением лоббистских возможностей домкомовцев. По времени ослабление совпало с кадровыми изменениями в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, а именно с уходом бывшего министра Сергея Крайнева. А также с отстранением бывшего руководителя областной Госжилинспекции Андрея Абриталина, задержанного в октябре по обвинению в мошенничестве.

«Из этого я предполагаю, что появление компании на местном рынке было во многом связано с фигурой Крайнева и, возможно, Абриталина. Либо оба они, либо один из них способствовал продвижению бизнеса «ДомКом Инвеста», – рассуждает политик. – И как член лицензионной комиссиия наблюдаю, что сейчас начали замечать проблемы, связанные с этой компанией и подконтрольной ей «ЖКС». А основных проблем две: претензии ресурсоснабжающих организаций и претензии жителей за накапливаемые работы, потому что «ЖКС» фактически не обслуживает дома или обслуживает в аварийном формате».
Руководитель регионального центра «ЖКХ – Контроль» Виктор Часовских считает, что «ЖКС» пока остается на плаву, и дела у нее налаживаются: «Одно из грубых нарушений – наличие более двухмесячной задолженности перед поставщиками ресурсов. Но пока в адрес лицензионной комиссии от РСО не поступил акт сверки, подтверждающий задолженность. Если это случится, нарушение будет зафиксировано комиссией. Если после этого компания допустит еще одно грубое нарушение, встанет вопрос об отзыве лицензии. Однако деньги для расчета с ресурсоснабжающими организациями УК нашла, и они уже поступают на счета поставщиков».
Кроме того, по словам эксперта, «ЖКС» начала работы по текущему ремонту более чем в 200 домах. Хотя, этого и мало – у компании более тысячи домов, большинство из которых в этом году остались без текущего ремонта, что и вызвало волну негатива и активный отток домов.

Однако нерешенной остается проблема вывода денег из «ЖКС». Если собственник продолжит аккумулировать средства УК у себя, улучшение положения коммунальщиков может быть временным, после чего долги и задержки работ возобновятся.
«Да, когда «ДомКом Инвест» начал работать в Самарской области, спустя некоторое время выяснилось, что все деньги из приобретенных им компаний перечисляются в Москву. После этого местные УК делают запросы в центр на выделение денег, когда необходимо выполнять какие-либо работы. А в головной компании то дают, то не дают, то дают не в тех объемах. На мой взгляд, это неправильно – если управляющая компания здесь, то и деньги должны оставаться здесь, поскольку оборотные средства всегда нужны на непредвиденные расходы по МКД. Если собственники компании изменят эту систему, нареканий будет гораздо меньше», – уверен Виктор Часовских.
Михаил Матвеев полагает, что с учетом общероссийской ситуации ждать таких перемен не стоит. «В этом году лоббисты крупного бизнеса на рынке ЖКУ пролоббировали в Жилищный кодекс хитрую поправку: если в конце года жители дома не представили акта претензий к управляющей компании по исполнению запланированных на год работ, все оставшиеся с этого деньги УК может засчитать себе в прибыль и с нового года заново начать накопление денег на счете. – рассказывает депутат. –Эту схемуосвоят иногородние компании, такие как «ДомКом Инвест». Люди по незнанию не будут представлять подобные акты. И те деньги, которые раньше выводились из УК нелегально, теперь будут выводиться на законных основаниях».

Сумеет ли московская фирма убедить жителей Самары в своих благих намерениях, неизвестно. Эксперты же склоняются к выводу, что в скором времени монополисту местного рынка ЖКХ придется потесниться.

«Думаю, мы накануне событий, когда уход из региона фигур, лоббировавших их интересы, и претензии к «ДомКом Инвесту» приведут к тому, что начнется очищение рынка от этой организации», – предполагает Матвеев. – Даже если правоохранители не вмешаются в ситуацию, ее со временем решат сами собственники помещений в домах, которые обслуживают компании ДКИ. Люди отстаивают как общественные, так и личные интересы. На фоне роста цен недовольство их растет. Активных собственников стало довольно много, а местные конкуренты домкомовцев не дремлют».

«Передел рынка нас ожидает к весне-лету, – говорит Виктор Часовских. – Отток домов у «ЖКС»продолжится. Люди недовольны действиями одной компании и сейчас более активно меняют ее на другую. Тарифы на содержание помещений вместе с другими коммунальными услугами выросли, и жильцы МКД заметили, что эти цены уже не соответствуют уровню качества этих услуг. А потому стремятся к другим компаниям. И та УК, что докажет свою эффективность, получит в обслуживание большое число домов».

Фото pixabay.com 


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