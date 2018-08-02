Долги жителей могут парализовать работу котельной ООО «Зим – Энерго» в Самаре

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Причиной этого события стало с прекращение газоснабжения ООО «ЗИМ-Энерго» со стороны ООО «Газпром Межрегионгаз Самара». Уведомление о прекращение подачи газа поступило в ресурсоснабжающую организацию ООО «Зим – Энерго» еще в конце мая 2018 года. Горячее водоснабжение в районе удалось восстановить только благодаря активному участию Администрации Октябрьского района г. о. Самары, которая выступила в качестве третьей стороны в конфликте между газовиками и теплоэнергетикамиООО «ЗИМ-Энерго» осуществляет поставку более 75 процентов объема тепловой энергии в новом микрорайоне, выполняя свои обязательства по отношению к потребителям многоквартирных домов в полном объеме и без нареканий с их стороны. Но не все «элитные» жильцы спешат рассчитаться за полученную услугу по отоплению и ГВС.В связи с этим у энергокомпании сложилась катастрофическая ситуация с оплатой за потреблённый газ. Задолженность ООО «Зим – Энерго» перед газовиками на конец июля составила более 10 миллионов рублей.Ровно такой объем долга сформировали жильцы домов обслуживаемые УК «Комфорт», УК «Рембыт», ТСЖ «Уют-2», ТСЖ «Уют-4», ТСЖ «Уют-7», УК «Уют-8» перед Зим - Энерго из – за систематических неплатежей за потребленные горячую воду и тепло на протяжении многих лет. Складывается цепочка неплатежей: жильцы не оплачивают услуги в УК и ТСЖ, УК и ТСЖ задерживают платежи ООО «ЗИМ-Энерго», ООО «ЗИМ-Энерго», в свою очередь, не в состоянии своевременно и в полном объёме рассчитаться за газ, электороэнергию и воду, необходимых для работы котельной.Но самое тревожное то, что несвоевременная и неполная оплата услуг по производству и передаче тепловой энергии со стороны жильцов может привести к полной остановке оборудования котельной в осеннее – зимний период. Отсутствие у «Зим – Энерго» средств может привести к срыву программы планового ремонта оборудования при подготовке к зиме, что в свою очередь, может негативно сказаться на бесперебойности теплоснабжения в осенне-зимний отопительный сезон 2018-2019гг. В таком случае без отопления и горячей воды с октября 2018 г. могут остаться семнадцать многоквартирных высотных домов, сообщает ООО «Зим – Энерго».

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