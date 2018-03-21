Долги жителей и предприятий Самары за холодную воду и канализацию превышают 1,3 млрд рублей

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По состоянию на начало марта задолженность абонентов – и физических, и юридических лиц города Самары – за холодную воду и канализацию перед «Самарскими коммунальными системами» достигла 1 млрд. 373 млн. рублей. Месяц назад она составляла более 1 млрд. 371 млн. рублей. Рост долгов обеспечила, главным образом, категория «население».- Долги жителей на прямых расчётах: 714 млн. рублей, увеличение на 2,14% (в сравнении с началом февраля).- Долги УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК: 499 млн. рублей, увеличение на 1,62%.Доги бюджетных организаций практически не изменились, а юридических лиц -незначительно снизились:- юридические лица: 136 млн. рублей,- бюджетные организации: 24 млн. рублей.За два первых месяца 2018 года СКС направили юридическим лицам 1 939 претензий о наличии заложенности, физическим лицам – 3 538 претензий, в мировые суды переданы 632 заявления на выдачу судебных приказов в отношении должников - физических лиц.Если абоненты после получения претензии не оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения, в их адрес направляется уведомление об отключении/ограничении воды или канализации. В январе-феврале в 23 квартирах должников прекращено предоставление услуги водоотведения – затампонирована канализация.Любой абонент, испытывающий трудности в оплате услуг водоснабжения и водоотведения, может обратиться в СКС, где на заседании комитета по дебиторской задолженности будут рассмотрены варианты расчетов без применения жестких санкций.