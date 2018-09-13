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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Долги россиян за ЖКХ достигли 65 млрд рублей

13 сентября 2018 13:29
147
Долги россиян за ЖКХ достигли 65 млрд рублей
Каждый десятый или двадцатый должник — те, кого принято называть асоциальными личностями.

Свет, тепло и вода — роскошь, которая не всегда по карману. Согласно данным Росстата, с которыми ознакомился Лайф, в первой половине 2018 года население задолжало за услуги ЖКХ 64,6 млрд рублей. Если сравнивать с первой половиной 2017 года, получается больше на 2,5 млрд.

Мужчина или женщина 40–45 лет. В разводе и временно без работы. Профессия — в сфере услуг или строительстве. Сумма долга — около 20–30 тыс. рублей (то есть оплаты не было около года). Таков портрет типичного коммунального должника, по словам генерального директора финансового маркета "Юником24" Юрия Кудрякова.

Каждый десятый или двадцатый должник — те, кого принято называть асоциальными личностями, в основном это алкоголики.

— В крупных городах всё чаще встречаются "забывчивые должники" — это те, кто не оплачивает услуги на ежемесячной основе, но после напоминания вносит сразу крупную сумму, — сказал Юрий Кудряков.

Он отметил, что платёжки по ЖКХ — это от 10 до 25% расходов россиян в зависимости от региона. И порой, чтобы расплатиться с коммунальщиками, людям приходится брать кредиты, что ещё сильнее ухудшает их и так незавидное финансовое положение.

— На текущий момент порядка 2–4% клиентов направляют взятую в микрофинансовых организациях сумму или её часть на оплату услуг ЖКХ, — сказал генеральный директор МФК "Городская сберкасса" Александр Мамонов.

По его словам, столь большой общий коммунальный долг "в том числе связан с низким доходом населения, его общей закредитованностью и высоким уровнем безработицы".

— В России растут все долги населения (не только по ЖКХ) вместе с падением покупательской способности. Падает и средний чек в магазинах, мы всё меньше покупаем, — объяснил экономист Антон Шабанов.

На основе данных Росстата Лайф составил рейтинг регионов, где жители задолжали за коммуналку больше всего.
В топ-10 оказались, что логично, густонаселённые регионы (например, Москва и Московская область).

Но также там есть регионы, где жителей не так много, но они бедные. Например, это Дагестан — он занимает третье место в нашем рейтинге по должникам. А также третье место с конца (одно из худших) в рейтинге по благосостоянию российских семей.

Коммунальные должники в итоге лишаются бытовой техники и автомобилей.
Коммунальщики могут перекрыть злостным должникам канализацию и устроить другие неприятности, например, повесить в подъезде доску позора с фамилиями. И тут приходится выбирать, как легче держаться — когда нет денег или когда нет денег и канализации.

Фото pixabay.com


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