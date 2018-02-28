Дмитрий Азаров провел встречу с руководством УК "ЖКС"
28 февраля 2018 11:39
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководством одной из крупнейших управляющих компаний Самары - "ЖКС". Об этом он сам сообщил в эфире телеканала "Россия-24. Самара" во вторник, 27 февраля.
Встреча, на которой также присутствовали профильный министр и заместитель председателя областного правительства, прошла в субботу, 24 февраля.
"Мы получили заверения, что компания планирует работать в Самаре долго и качественно. Это подтверждается в том числе тем, что компания гасит долги предыдущих периодов, сформированные при других собственниках", - рассказал руководитель области.
По его словам, руководство ЖКС также заверило, что выполнит обязательства по текущему ремонту.
Глава региона отметил достаточно большое количество жалоб от жителей на работу компании, что, по его мнению, объясняется в том числе и размером фонда, находящегося в ее управлении, - более 1000 домов, пишет Волга Ньюс.
"Контроль за такими крупными компаниями министерством и муниципальными властями должен осуществляться в ежедневном режиме", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
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