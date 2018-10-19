Более 32 млн рублей оплачено должниками в Самаре за водоснабжение и водоотведение по судебным приказам и исполнительным листам
19 октября 2018 09:51
107
1,5 миллиарда долгов жителей и предприятий за холодную воду и канализацию мотивируют ресурсоснабжающую организацию на самые разнообразные способы работы с должниками.
За девять месяцев 2018 года «РКС-Самара» подготовлено и передано в суд 8055 заявлений на выдачу судебных приказов на общую сумму 73,7 млн. рублей. Облегчённая система оформления исполнительных документов позволяет взыскивать долги за коммунальные услуги в приказном порядке, без проведения судебных заседаний.
За этот же срок из судов в «РКС-Самара» поступило 12 069 исполнительных документов, которые были переданы в Федеральную службу судебных приставов по Самарской области для взыскания с должников более 87,7 млн. рублей. По этим документам судебные приставы совместно со специалистами «РКС-Самара» уже взыскали более трети всей суммы – 32,3 млн. рублей.
"Обращаем внимание жителей Самары: очень важно не накапливать неоплаченные квитанции, при возникновении сложных жизненных ситуаций не прятаться, не думать, что долги исчезнут сами собой, а обратиться в ресурсоснабжающую компанию для совместного поиска решения. Не копите долги, оплачивайте услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объёме!", - сообщает «РКС-Самара».
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
19 октября 2018 10:31
Уже приступили к устранению замечаний на улицах Куйбышева, Победы и др. Благоустройство региона
97
18 октября 2018 20:35
Подрядчик некачественно выполнил ремонт дорог и теперь переделывает работу за свой счет. Благоустройство региона
186
16 октября 2018 21:51
Обсуждался вопрос строительства второй ветки метро, которая пройдет от Хлебной площади через железнодорожный вокзал и до Центрального автовокзала. Благоустройство региона
237
Капитальный ремонт в Самаре
15 октября 2018 22:04
Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины. Капитальный ремонт в Самаре
146
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
2734
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
463
Всё в Дом
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
1077
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1154
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
483
ЖКХ
19 октября 2018 09:51
Очень важно не накапливать неоплаченные квитанции. ЖКХ
106
16 октября 2018 16:00
Там сыро и темно. Пахнет так, что любой волжанин понимает – рядом Волга. Слышен далёкий гул насосов и плеск воды, самотёком поступающей со дна реки в аванкамеры... ЖКХ
268
15 октября 2018 10:06
Предстоящую неделю синоптики прогнозируют теплой. ЖКХ
240
Экология
18 октября 2018 12:50
Первая встреча пройдет в субботу, 20 октября, в 10:00 в Загородном парке. Экология
181
18 октября 2018 09:47
Средняя месячная температура в ноябре будет выше нормы. Экология
12735
17 октября 2018 13:25
К концу недели синоптики обещают похолодание. Экология
203
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
363
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
422
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
395
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
813
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
668
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
1062
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
702
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1117
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1160
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2256
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1673
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1853
Мероприятия