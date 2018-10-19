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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Более 32 млн рублей оплачено должниками в Самаре за водоснабжение и водоотведение по судебным приказам и исполнительным листам

19 октября 2018 09:51
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Более 32 млн рублей оплачено должниками в Самаре за водоснабжение и водоотведение по судебным приказам и исполнительным листам.
Очень важно не накапливать неоплаченные квитанции.

1,5 миллиарда долгов жителей и предприятий за холодную воду и канализацию мотивируют ресурсоснабжающую организацию на самые разнообразные способы работы с должниками.

За девять месяцев 2018 года «РКС-Самара» подготовлено и передано в суд 8055 заявлений на выдачу судебных приказов на общую сумму 73,7 млн. рублей. Облегчённая система оформления исполнительных документов позволяет взыскивать долги за коммунальные услуги в приказном порядке, без проведения судебных заседаний.

За этот же срок из судов в «РКС-Самара» поступило 12 069 исполнительных документов, которые были переданы в Федеральную службу судебных приставов по Самарской области для взыскания с должников более 87,7 млн. рублей. По этим документам судебные приставы совместно со специалистами «РКС-Самара» уже взыскали более трети всей суммы – 32,3 млн. рублей.

"Обращаем внимание жителей Самары: очень важно не накапливать неоплаченные квитанции, при возникновении сложных жизненных ситуаций не прятаться, не думать, что долги исчезнут сами собой, а обратиться в ресурсоснабжающую компанию для совместного поиска решения. Не копите долги, оплачивайте услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объёме!", - сообщает «РКС-Самара».

Фото pixabay.com
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