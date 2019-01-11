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Более 6000 абонентов «РКС-Самара» приняли участие в акции «В Новый год – без старых долгов»

11 января 2019 11:46
67
Более 6000 абонентов «РКС-Самара» приняли участие в акции «В Новый год – без старых долгов»
Розыгрыш призов состоится 7 февраля 2019 года.

Ежегодная акция для абонентов ООО «Самарские коммунальные системы» «В Новый год – без старых долгов» проводится уже седьмой раз. Тысячи добросовестных горожан получают сладкие подарки и, зарегистрировавшись на сайте ресурсоснабжающей организации, принимают участие в главном розыгрыше призов.

В конце 2018 года в акции приняло участие рекордное число самарцев: 6024 горожанина ушли из центров обслуживания с тортиками. Это почти на 30% больше, чем в прошлом году! Во втором этапе акции – розыгрыше призов – будут участвовать 1836 человек. Среди призов – подарочные сертификаты и выходные в одном из самарских санаториев. Розыгрыш состоится 7 февраля. Результаты будут опубликованы на сайте samcomsys.ru, с победителями свяжутся по телефонам, оставленным при регистрации.

«РКС-Самара» благодарит всех жителей Самары, которые вовремя и в полном объёме оплачивают квитанции за воду и канализацию! Это очень важно для выполнения инвестиционной и производственной программ предприятия, для проведения ремонтов, обновления оборудования и бесперебойного водоснабжения и водоотведения города.
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