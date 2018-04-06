Автомобильный парк СКС обновляется: 23 новые машины вышли на линию
6 апреля 2018 11:32
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Завершился очередной этап обновления автомобильного парка СКС. Это уже второе пополнение, первое прошло в конце 2017 года. Тогда на работу вышли три новые ГАЗели для аварийно-восстановительных работ и минипогрузчик, способный работать на узких улицах Самары.
Сейчас закуплены 22 легковых автомобиля LADA GRANTA и один пикап MITSUBISHI L200. Машины будут использоваться в производственных подразделениях, а также в административно-управленческом корпусе. Новые автомобили поступили на место старых, которые использовались с начала 2000-х годов и уже нуждались в частых и продолжительных ремонтах.
В ближайшее время в автопарке СКС заменят также устаревшие фургоны и бортовые УАЗы на современные грузопассажирские ГАЗели, закупят новую дорожно-строительную технику. Ремонтов будет меньше, а эффективной работы больше. Общие инвестиции по этому проекту – более 125 миллионов рублей.
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