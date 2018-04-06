Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре начнут работать терминалы в отделах судебных приставов Изменение вводится с 10 апреля.
В Самаре начнут работать терминалы в отделах судебных приставов
В центре Самары машина загорелась после ДТП Из-за аварии стояли трамваи.
В центре Самары машина загорелась после ДТП
Пьяный конфликт между мужчинами в Жигулевске привел к смерти одного из оппонентов
Пьяный конфликт между мужчинами в Жигулевске привел к смерти одного из оппонентов
Гостей Чемпионата мира по футболу-2018 будут обслуживать 31 вокзальный комплекс в 11 городах.
Гостей Чемпионата мира по футболу-2018 будут обслуживать 31 вокзальный комплекс в 11 городах.
Легкоатлетический забег в честь Дня космонавтики пройдет в Самаре
Легкоатлетический забег в честь Дня космонавтики пройдет в Самаре
Автомобильный парк СКС обновляется: 23 новые машины вышли на линию.
Автомобильный парк СКС обновляется: 23 новые машины вышли на линию
Сбербанк снизил ставки по кредитованию для малого бизнеса
Сбербанк снизил ставки по кредитованию для малого бизнеса
Автолюбитель из Тольятти не оплатил ни один из 28 выписанных за опасную езду штрафов
Автолюбитель из Тольятти не оплатил ни один из 28 выписанных за опасную езду штрафов
сегодня  Пятница, 6 апреля, 12:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/04:
USD 57.58
-0.18
EUR 70.59
-0.37
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Автомобильный парк СКС обновляется: 23 новые машины вышли на линию

6 апреля 2018 11:32
75
Автомобильный парк СКС обновляется: 23 новые машины вышли на линию.
Закуплены 22 легковых автомобиля LADA GRANTA и один пикап MITSUBISHI L200.

Завершился очередной этап обновления автомобильного парка СКС. Это уже второе пополнение, первое прошло в конце 2017 года. Тогда на работу вышли три новые ГАЗели для аварийно-восстановительных работ и минипогрузчик, способный работать на узких улицах Самары.
Сейчас закуплены 22 легковых автомобиля LADA GRANTA и один пикап MITSUBISHI L200. Машины будут использоваться в производственных подразделениях, а также в административно-управленческом корпусе. Новые автомобили поступили на место старых, которые использовались с начала 2000-х годов и уже нуждались в частых и продолжительных ремонтах.

В ближайшее время в автопарке СКС заменят также устаревшие фургоны и бортовые УАЗы на современные грузопассажирские ГАЗели, закупят новую дорожно-строительную технику. Ремонтов будет меньше, а эффективной работы больше. Общие инвестиции по этому проекту – более 125 миллионов рублей.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
4 апреля 2018  17:07
Общегородской субботник в Самаре в этом году состоится 21 апреля Также субботники намечены на 14 и 28 апреля.
Общегородской субботник в Самаре в этом году состоится 21 апреля
Также субботники намечены на 14 и 28 апреля.  Благоустройство региона
716
3 апреля 2018  09:56
Краска с изгороди Ботсада в Самаре начала облезать Горожане остались недовольны качеством реконструкции сада.
Краска с изгороди Ботсада в Самаре начала облезать
Горожане остались недовольны качеством реконструкции сада.  Благоустройство региона
408
2 апреля 2018  20:33
Самарская область получит дополнительно 700 млн рублей из федерального бюджета на развитие сети автодорог
Самарская область получит дополнительно 700 млн рублей из федерального бюджета на развитие сети автодорог
  Благоустройство региона
347
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 марта 2018  10:14
Водоочистка как защита от болезнетворных бактерий и смертельных инфекци
Водоочистка как защита от болезнетворных бактерий и смертельных инфекци
 Водоснабжение частного домовладения часто осуществляется из колодца или скважины. При этом характеристики воды могут быть не идеальными. Капитальный ремонт в Самаре
139
26 марта 2018  16:38
Мягкая мебель для дома и офиса - создаем эксклюзивный уютный интерьер
Мягкая мебель для дома и офиса - создаем эксклюзивный уютный интерьер
 Удобная мягкая мебель хорошего качества ценилась во все времена. Сегодня высококачественные мягкие уголки, диваны и кресла поставляются европейскими... Капитальный ремонт в Самаре
128
16 марта 2018  08:53
Офисные диваны: несколько советов при выборе
Офисные диваны: несколько советов при выборе
  Офисные диваны  являются одними из необходимых предметов мебели. Их устанавливают в холле, кабинете руководителя, в рабочих помещениях и зонах отдыха.  Капитальный ремонт в Самаре
358
Весь список
Всё в Дом
2 апреля 2018  17:06
Преимущества видеонаблюдения в доме
Преимущества видеонаблюдения в доме
 Для того чтобы обезопасить свое жилище от непрошенных гостей, люди придумали огромное количество разных способов.  Всё в Дом
74
29 марта 2018  17:49
Как выбрать покрывало на кровать
Как выбрать покрывало на кровать
 Правильно выбрав покрывало на кровать, вы сможете превратить спальню в настоящий райский уголок, где можно комфортно отдохнуть, расслабиться. Всё в Дом
85
22 марта 2018  16:52
Клининг. Четыре простых совета, которые помогут быстро навести порядок
Клининг. Четыре простых совета, которые помогут быстро навести порядок
 Уборка дома не должна быть страшной рутиной, которая занимает все ваше свободное время.  Всё в Дом
242
Весь список
ЖКХ
6 апреля 2018  11:32
Автомобильный парк СКС обновляется: 23 новые машины вышли на линию.
Автомобильный парк СКС обновляется: 23 новые машины вышли на линию
Закуплены 22 легковых автомобиля LADA GRANTA и один пикап MITSUBISHI L200. ЖКХ
68
5 апреля 2018  14:42
Нарушителей ждет штраф.
В селе Хрящевка выявлены факты самовольного подключения к внутридомовым электрическим сетям
Нарушителей ждет штраф.  ЖКХ
177
4 апреля 2018  21:19
В настоящий момент обслуживающей организацией осуществлено отключение водоснабжения, ведутся работы по устранению ЧС.
На Ново-Садовой в Самаре прорвало трубу водовода
В настоящий момент обслуживающей организацией осуществлено отключение водоснабжения, ведутся работы по устранению ЧС.   ЖКХ
451
Весь список

Экология
5 апреля 2018  11:20
В Тольятти и Ставропольском районе отмечено повышенное загрязнение воздуха и туман
В Тольятти и Ставропольском районе отмечено повышенное загрязнение воздуха и туман
Неблагоприятные погодные условия сохранятся в первый половине дня 5 апреля. Экология
199
2 апреля 2018  12:52
Когда начнет таять снег в Самарской области? В ближайшие дни новых снегопадов не обещают.
Когда начнет таять снег в Самарской области?
В ближайшие дни новых снегопадов не обещают.  Экология
312
29 марта 2018  13:48
Тольяттинское битумное озеро, в котором чуть не погибли двое детей, ликвидировано
Тольяттинское битумное озеро, в котором чуть не погибли двое детей, ликвидировано
В ходе проверки установлен собственник земельного участка, которому внесли представление о ликвидации загрязнения. Экология
273
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1520
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
872
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
783
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1691
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
974
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1077
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1659
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
1014
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4320
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2441
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2931
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2809
Весь список

Мероприятия
Легкоатлетический забег в честь Дня космонавтики пройдет в Самаре
В Самаре состоится Второй областной фестиваль дружбы славянских народов
В Самарском государственном социально - педагогическом университете состоялся день молодого донора
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Елена Лапушкина руководителям УК: «Возвращаемся к старой доброй традиции – пешему обходу районов»

322

В Китае решили ежемесячно платить старикам за решение развеять свой прах после смерти над морем

276

Дмитрий Азаров принял участие в заседание Госсовета РФ в Кремле

239
за неделю

Самарцев серьезно напугал громкий хлопок и дым, который повалил из окон многоэтажки на Ново-Садовой

2888

Строительство крематория планируется на территории Волжского района

1605

В зону аккредитации ЧМ-2018 в Самаре пустят 5 тысяч машин

1284
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда