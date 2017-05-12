22 мая начнутся гидравлические испытания теплосетей в Тольятти

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В этой связи будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения для потребителей Центрального и Автозаводского районов Тольятти.Гидравлические испытания являются одной из эффективных диагностических процедур, направленных на повышение надежности системы теплоснабжения. Испытания, проводимые после окончания отопительного сезона, позволяют определить «слабые» участки теплосетей, нуждающиеся в первоочередной перекладке, и своевременно скорректировать летнюю ремонтную кампанию.В ходе опрессовок теплотрассы будут испытываться повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим специалисты Территориального управления по теплоснабжению г.Тольятти просят горожан соблюдать меры предосторожности: в периодпроведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.Обо всех обнаруженных повреждениях просьба сообщать в диспетчерскую службу ТУТС г.Тольятти по телефону (8482) 28-33- 22.Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений. сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".