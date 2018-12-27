35 лет исполняется насосно-фильтровальной станции №2 в Студёном Овраге

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В 70-х годах ХХ века Куйбышев стремительно развивался. Проектировались и строились новые микрорайоны, промышленные предприятия требовали всё больше и больше воды. Объёмов, подаваемых с насосно-фильтровальной станции №1, уже не хватало. Для бесперебойного водоснабжения было решено построить новую станцию подготовки питьевой водопроводной воды. После проведения исследований было выбрано место – в Студёном овраге у подножья Лысой горы.Проект предусматривал строительство уникальных водозаборных и очистных сооружений, в частности, станции 1-го подъема мощностью до 1 млн. кубометров. НФС-2 проектировалась как одно из головных сооружений городского водоканала. Началось строительство станции в 1976 году с уникальных взрывных работ.29 декабря 1983 года были подписаны акты о сдаче в эксплуатацию комплекса очистных водопроводных сооружений в Студёном овраге. На момент пуска на НФС-2 были установлены крупнейшие в стране контактные осветлители, дающие возможность применять высокотехнологичную одноступенчатую очистку воды. После наладки оборудования, в марте 1984 года, в город пошла первая вода, добываемая новой НФС-2.В 2015 году на НФС-2 были установлены УПП и ЧРП – устройство плавного пуска и частотно-регулируемые приводы. Оборудование позволило серьезно снизить расход электроэнергии, количество порывов при перепаде напряжения на электросетях, затраты на ремонт и эксплуатацию оборудования.Сегодня воду из Студёного оврага получают жители Промышленного, Кировского районов, Мехзавода, а в случае необходимости и другие районы Самары. Работает станция с большим запасом мощности. Перспектива на ближайшие годы – строительство водоводов от НФС-2 в Куйбышевский и Красноглинский районы, передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»