Защитное сооружение гражданской обороны на НФС-2 стало лучшим в Самаре
8 октября 2018 11:32
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Убежище насосно-фильровальной станции № 2 оказалось одним из лучших на смотре-конкурсе защитных сооружений гражданской обороны. Конкурсная комиссия оценивала техническое состояние и готовность к приёму укрываемых в убежищах трёх групп: сооружение «РКС-Самара» заняло 1 место в группе вместимостью до 150 человек.
Убежище на НФС-2 было введено в эксплуатацию 30 декабря 1988 года. Помещение площадью 114 кв.метров оборудовано тремя гермодверями. В этом году там был проведен капитальный ремонт: покрасили стены, обновили электрику, канализацию и вентиляцию. Заменили лавки и лежаки. Работы провели не только внутри, но и снаружи. Перед входом в бомбоубежище укрепили новые баннеры, уложили асфальт, оборудовали покрытие дренажными дорожками для стока воды. Запасной вход отсыпали щебнем. Ремонт длился чуть больше 3 месяцев силами подразделений «РКС-Самара».
Усилия не пропали даром и были высоко оценены конкурсной комиссией Администрации городского округа Самара: убежище НФС-2 заняло 1 место в своей группе.
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