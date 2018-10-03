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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В администрации Куйбышевского района Самары опровергли слухи о срыве отопительного сезона

3 октября 2018 13:54
154
В администрации Куйбышевского района Самары опровергли слухи о срыве отопительного сезона
Об этом в твиттере сообщает глава районной администрации Александр Моргун.

Администрация Куйбышевского района требует от руководителей ООО "ЖЭУ-1", ООО "ЖЭУ-2", ООО "ЖЭУ-3", ООО "ЖЭУ-4", ООО "ЖЭУ-5", принять необходимые меры для опровержения недостоверной информации. Ходят слухи о сорвавшемся отопительном сезоне из-за образовавшегося долга перед подрядчиками.

Как отмечают в администрации, наличие споров между управляющей организацией и подрядными предприятиями не должно повлиять на исполнение своих обязанностей по отношению к жителям многоквартирных домов. Поэтому, образовавшуюся проблему чиновники призывают решить на законном уровне, пишет СитиТраффик.

Фото pixabay.com
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