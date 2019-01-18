В Самаре ведутся работы по устранению повреждения на трубопроводе (диаметр 800 мм) на ул. Гастелло
18 января 2019 10:38
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В настоящее время АО "ПТС" ведутся работы по устранению повреждения на трубопроводе (диаметр 800 мм) на ул. Гастелло. Согласно плана работ, предоставленного АО "ПТС", планируется до 14.00 восстановить теплоснабжение потребителей. Список домов попавших под отключение в приложении pic.twitter.com/mhC06RQFUW
Об этом сообщил в твиттере первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
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