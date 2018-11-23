В Самаре улице Луначарского появился Красный человек
23 ноября 2018 14:02
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На улице Луначарского, 56 появился новый арт-объект от «РКС-Самара» - красный человек. Яркий, необычный, словно из другой реальности, он наверняка привлечет внимание жителей города и поднимет им настроение.
Новая фигура пополнила коллекцию арт-объектов, которые «РКС-Самара» каждый год дарят городу. Так, железные человечки на ул. Подшипниковой образовали целую Аллею хорошего настроения, а сквер с фонтаном-композицией Древо жизни стал настоящим украшением ул.Полевой и Галактионовской. Планируется, что в следующем году арт-объектов будет еще больше.
Стоит отметить, что установка фигуры состоялась на улице Луначарского в день рождения Анатолия Васильевича Луначарского – российского революционера, государственного деятеля, народного комиссара просвещения.
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