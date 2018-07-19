В Самаре отказались от досрочного капремонта нескольких многоквартирных домов
19 июля 2018 13:19
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Об этом говорится в опубликованном мэрией Самары протоколе комиссии по определению возможности переноса даты восстановительных работ по указанным адресам на более ранний срок. Чиновники рассматривали обращение жителей. Многие из этих МКД построены более ста лет назад, жаловались горожане. Здания требуют срочного ремонта фасадов.
Например, дом по Алексея Толстого №30 возвели в 1917 году, по Фрунзе 87 - в 1904, началом 20 века датируется и здание по Венцека 50. По планам ФКР, эти дома должны отремонтировать почти через 30 лет - к середине 40-ых годов.
"К тому времени многие из нас просто не доживут, умрем от старости, нежели столько лет мы будем жить в развалюхах, неужели нет другого выхода?" - примерно такими вопросами задаются граждане в соцсетях. Ни в одном из указанных 9-и домов не достигнута планка по собираемости взносов, отмечается в протоколе. Показатель составляет от 44 до 88 процентов. Согласно постановлению областного правительства от 2015 года для того, чтобы дом мог получить приоритет в программе капремонта, он должен быть не менее 97 процентов. Все остальные - в очередь, пишет ТРК "Терра".
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