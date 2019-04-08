В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
8 апреля 2019 14:01
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Жители Самары опубликовали в соцсетях видео, на котором растаявший снег и потоки воды от прошедшего дождя заливают участок на 9-ой просеке.
- Вся вода бурной рекой льется до Волги, - комментируют очевидцы.
Комментирующие пользователи сети отреагировали саркастически на ситуацию, намекая на то, что ни жители, ни власти города не были готовы в очередной раз к весеннему таянию. Посему и не были предприняты действия для локализации потопа, пишет СитиТраффик.
Видео можно посмотреть здесь.
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