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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В «РКС-Самара» состоялся семейный праздник – День отца

22 октября 2018 13:26
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В «РКС-Самара» состоялся семейный праздник – День отца
Мероприятие прошло уже в пятый раз.

Празднование Дня отца в «РКС-Самара» уже стало традицией: пятый год подряд в один из субботних дней октября здание управления ресурсоснабжающей организации становится местом сбора детворы. Этот день дети проводят вместе с родителями, узнают, чем занимаются их папы, какое большое дело они делают для города. Может быть, кто-то из младшего поколения, повзрослев, придёт сюда и продолжит дело отцов.
Громкий смех, весёлые игры, яркие шары и мыльные пузыри – в День отца офис преобразился! Вместе с папами и дедушками дети мастерили поделки и игрушки, терпеливо сидели, когда им наносили аквагрим, читали стихи и отвечали на вопросы ведущих.

После праздничного обеда все пошли во двор, где ждала своего часа техника: экскаваторы, кран, каналопромывочная машина МОРО и диагностический комплекс, вызвавший самый искренний интерес у детей. Они общались с роботом, как с живым, лазали по машинам и «управляли» экскаваторами!
В завершении праздника, семьи сотрудников «РКС-Самара» высадили берёзы и рябины на улице Подшипниковой.


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