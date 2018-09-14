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В 2018 «РКС-Самара» подключили к водоснабжению и водоотведению несколько высотных домов

14 сентября 2018 10:15
81
В 2018 «РКС-Самара» подключили к водоснабжению и водоотведению несколько высотных домов
Для этого применялся метод продавливания трубы под землей.

Сразу пять многоквартирных домов высотой от 24 до 45 этажей подключили к системе водоотведения в этом году. Новый жилой комплекс в Тупом переулке расположился в оживленном месте, неподалеку от Центрального автовокзала и Московского шоссе. Чтобы подключить дома к канализации в таком сложном и застроенном месте, применялся метод продавливания трубы под землей. Участки трубопровода диаметром 400 мм помещали в специальный котлован и с помощью техники продавливали их по специальному "футляру" под землей на глубине от 3 до 9 метров. Это позволило провести работы без вскрытия земляного и дорожного полотна, не перекрывать Московское шоссе. Протяженность новой линии - 1700 метров.

Также к системе водоснабжения подключили многоэтажный дом на пересечении ул. Владимирской и пр. Карла Маркса. Это здание известно в Самаре как долгострой, который начали возводить больше 10 лет назад. В этом году строительство приблизилось к финалу, и подключение к сетям водоснабжения – тому подтверждение.
Стоимость всех мероприятий по подключению объектов к сетям водоснабжения и водоотведения, проведенных с начала текущего года, оценивается в сумму около 50 миллионов рублей.

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