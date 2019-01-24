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Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры

24 января 2019 09:24
192
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.

В Самаре продолжаются работы по ликвидации крупной коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора.
Как сообщалось ранее, произошел второй порыв трубопровода.
Губернатор Дмитрий Азаров, находящийся в командировке в Москве, прервал ее. Губернатором даны поручения Правительству:
- обеспечить прогрев домов, попавших в зону отключения, альтернативными источниками энергии
- особое внимание обратить на обеспечение обогревательными приборами одиноко проживающих пенсионеров и семей с маленькими детьми
- подготовить пункты временного размещения для жителей домов, которые оказались в зоне отключения и где нет возможностей дополнительного обогрева. Предоставить для этих целей территории санаториев и профилакториев.

Объявлена ЧС.
В гимназии 1 развернут оперативный штаб.
Закуплено 2350 обогревателей.

Ведётся контроль за состоянием электрических сетей, которые испытывают дополнительную нагрузку в связи с использованием нагревательных приборов.
Осуществлён поквартирный обход домов.
Самарские санатории готовы предоставить 617 мест нуждающимся.

Работы по ликвидации аварии ведутся круглосуточно.
Ночью в четверг, 24 января, прошло совещание оперативного штаба, созданного в связи с порывом на теплотрассе. В нем приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин, глава Самары Елена Лапушкина, руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, главы районных администраций и представители профильных департаментов.

Александр Карпушкин рассказал о ходе ликвидации последствий аварии. Воду в месте порыва уже откачали, установили точное место повреждения трубы. Специалисты "ПТС" приступают к демонтажу поврежденного участка.
С учетом характера повреждения, на все работы потребуется примерно 12 часов. По имеющейся сейчас информации, подача теплоносителя начнется около 16.00.
Управляющим компаниям поставили задачу быть готовыми к пуску тепла с 12.00.

В настоящее время людей может принять пункт временного размещения на улице Воронежской, 232 - здание технического лицея. При необходимости жителей также могут разместить в еще четырех школах Кировского и Промышленного районов, а также в самарских санаториях.

Добавим, что детские сады и школы в четверг, 24 января, работать не будут. Занятия в школах организованы дистанционно. Учеников гимназии №1 также перевели на дистанционное обучение. В ней размещен оперативный штаб по ликвидации последствии аварии.
В 6:00 мск завершены сварочные работы, на месте повреждения теплопровода установлена латка. В настоящий момент ведется заполнение системы, ориентировочное время завершения - 12:00 мск.

Телефоны горячей линии:
3377282
3389928

Видео можно посмотреть здесь.

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