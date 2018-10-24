Специалисты «РКС-Самара» устраняют утечку на улице Мориса Тореза.

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Вчера, 23 октября, сотрудники «РКС-Самара» приступили к устранению технологического сбоя на водоводе диаметром 900 мм. Для этого пришлось перекрытьпроезжую часть улицы Мориса Тореза между улицами Карбышева и Энтузиастов.В ночь с 23 на 24 октября велись земляные работы, в 03:00 24 октября было приостановлено водоснабжение в границах улиц Партизанская – Дзержинского –М.Тореза – Аэродромная – Гагарина – Волгина – Революционная.В настоящее время ведутся ремонтные работы: усиливаются стыковые соединения трубопровода, уложенного в данном месте в 1971 году.По предварительным данным, прогноз восстановления водоснабжения – до 20:00 24 октября.