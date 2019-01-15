Специалисты «ПТС» завершили сварочные работы на месте ремонта теплосети по ул.Ново-Вокзальной в Самаре
15 января 2019 13:00
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В 12:30 сегодня, 15 января, специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили сварочные работы на месте ремонта теплосети по ул. Ново-Вокзальной. В рамках устранения технологического нарушения на теплосети диаметром 500 мм были выполнены земляные работы, демонтирован изношенный участок трубы и установлен новый.
Напомним, что на время ремонтных работ всем управляющим компаниям было предложено перевести потребителей на резервную схему подачи тепла.
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