Специалисты «ПТС» завершили сварочные работы на месте ремонта теплосети по ул.Ново-Вокзальной в Самаре

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В 12:30 сегодня, 15 января, специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили сварочные работы на месте ремонта теплосети по ул. Ново-Вокзальной. В рамках устранения технологического нарушения на теплосети диаметром 500 мм были выполнены земляные работы, демонтирован изношенный участок трубы и установлен новый.Напомним, что на время ремонтных работ всем управляющим компаниям было предложено перевести потребителей на резервную схему подачи тепла.