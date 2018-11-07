Сотрудники подразделения «РКС-Самара» выполнили особо важное задание на 62 млн рублей

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В последние несколько лет процедура судебных разбирательств в отношении должников сильно упростилась. Для подтверждения долга судом и оформления исполнительного листа достаточно заявления ресурсоснабжающей организации на выдачу судебного приказа.В течение двух месяцев, в сентябре и октябре 2018 года, сотрудники сбытового подразделения «РКС-Самара» выполнили особо важное задание. Помимо запланированной работы они подготовили 7000 заявлений на выдачу судебных приказов.Это десятки коробок с документами, которые отправились в районные суды Самары. Общая сумма, которую задолжали за воду и канализацию эти 7000 абонентов, составляет 62,3 млн рублей. Должники, в чей адрес оформляются судебные приказы, будут должны дополнительно оплатить пени и накладные расходы.Очень важно не накапливать неоплаченные квитанции, при возникновении сложных жизненных ситуаций не прятаться, не думать, что долги исчезнут сами собой, а обратиться в ресурсоснабжающую компанию для совместного поиска решения. Не копите долги, оплачивайте услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объёме!