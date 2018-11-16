Сотрудники «РКС-Самара» получили памятные знаки и благодарности за участие в проведении чемпионата ЧМ-2018 года.

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Самара – единственный город на карте «Российских коммунальных систем», который принимал у себя чемпионат мира по футболу в 2018 году. «РКС-Самара» провели колоссальную работу для того, чтобы стадион «Самара Арена» бесперебойно снабжался водой, а стоки уходили только туда, куда следует.В рамках инвестиционной программы ресурсоснабжающей организацией построены два водовода диаметром 1000 и 1200 мм общей протяжённостью 4,7 км. Участки трубопроводов под улицей Демократической и Московским шоссе монтировались закрытым способом, без перекрытия улиц и без остановки автомобильного движения.В течение всего чемпионата на стадионе дежурили бригады «РКС-Самара». Сотрудники цехов водоснабжения, водоотведения и насосных станций следили за работой соответствующих систем «Самара Арены». Также особое внимание уделялось функционированию головных сооружений, добывающих и очищающих волжскую воду. Результатом этой напряжённой работы стало отсутствие каких-либо замечаний по водоснабжению и водоотведению.Сегодня в «РКС-Самара» состоялось награждение сотрудников, организовавших слаженную работу своих подразделений. Главный управляющий директор Владимир Бирюков вручил им памятные знаки «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре» за подписью губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и благодарности от министерства энергетики и ЖКХ Самарской области за высокий профессионализм и значительный вклад в подготовку города Самары к чемпионату. Всего получили награды 17 сотрудников «РКС-Самара».