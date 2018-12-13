Самарские собственники жилья выступили против 4-кратного удорожания мусора и старта мусорной реформы
13 декабря 2018 11:08
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Председатели ТСЖ и ЖСК Самарской области отреагировали на утверждение тарифа на вывоз мусора, который будет действовать в регионе. «По самым скромным подсчетам платить за вывоз ТБО они будут в 4 раза больше при таком же качестве услуги, — сообщила председатель „Ассоциации владельцев жилья Самарской области“ Вера Романюк.
"СО" ОНЛАЙН" напоминает, что с января 2019 года за вывоз твердых коммунальных отходов должен отвечать единый регоператор, которым стал «ЭкоСтройРесурс». Изменится и способ начисления платы — каждый человек обязан будет платить около 117 рублей в месяц регоператору. Тариф утвердило областное минэнерго на минувшей неделе. «Тариф непрозрачный, — уверена г-жа Романюк. — Почему для расчета норматива производства мусора выбран его предельный уровень в 2,35 куб. м с человека в год, в то время как сложившаяся практика в Самарской области, по данным ТСЖ и ЖСК, составляет в среднем 1,4 куб. м?»
Этот вопрос Ассоциация собственников жилья намерена поднять на общественных слушаниях в губдуме, намеченных на 14 декабря. Там же она хочет выяснить, «почему рассчитанный завышенный тариф в 598,16 рубля за 1 куб. м мусора действует только до 30 июня 2019 года, а затем повышается до 627,25 рубля».
Кроме того, организация уже направила обращения губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и спикеру губдумы Геннадию Котельникову с просьбой перенести срок заключения договоров населения с «ЭкоСтройРесурсом» на 1 апреля 2019 года. Это необходимо, по мнению авторов, «чтобы регоператор смог провести организационную работу (которую должен был начать в 2016 году) и необходимые мероприятия для бесперебойного и качественного выполнения услуги» по вывозу отходов. В Ассоциации считают, что область не готова к переходу на новую систему с января 2019 года.
Фото pixabay.com
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