СКС подписали соглашение с одним из банков о списании долгов за воду и канализацию со счетов злостных неплательщиков

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В феврале 2018 года «Самарские коммунальные системы» подписали соглашение об обмене документами в электронном виде с одним из крупнейших банков. Это значительно облегчит процесс автоматического списания задолженности, которая подтверждена судом, со счетов злостных неплательщиков.Ранее действующая схема подразумевала участие службы судебных приставов, что усложняло процесс. Теперь СКС с банком работают напрямую: в банк отправляются списки людей, на кого получены исполнительные документы, в банке отмечают, есть у данных людей счета или нет. Затем СКС передают исполнительные документы тех должников, у которых открыты счета, после чего производится автоматическое полное или частичное списание средств в счёт задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения.На сегодняшний день данный способ уже апробирован: в течение трех дней с момента получения исполнительных документов у нескольких самарцев со счетов были списаны средства в счет оплаты долга перед СКС. Система работает. Планируется, что сотрудники «Самарских коммунальных систем» будут еженедельно передавать в банк не менее 50 исполнительных документов. Всё сложнее становится должникам жить в современном обществе. Долгов лучше не иметь!