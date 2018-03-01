СКС подписали соглашение с одним из банков о списании долгов за воду и канализацию со счетов злостных неплательщиков
1 марта 2018 13:48
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В феврале 2018 года «Самарские коммунальные системы» подписали соглашение об обмене документами в электронном виде с одним из крупнейших банков. Это значительно облегчит процесс автоматического списания задолженности, которая подтверждена судом, со счетов злостных неплательщиков.
Ранее действующая схема подразумевала участие службы судебных приставов, что усложняло процесс. Теперь СКС с банком работают напрямую: в банк отправляются списки людей, на кого получены исполнительные документы, в банке отмечают, есть у данных людей счета или нет. Затем СКС передают исполнительные документы тех должников, у которых открыты счета, после чего производится автоматическое полное или частичное списание средств в счёт задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения.
На сегодняшний день данный способ уже апробирован: в течение трех дней с момента получения исполнительных документов у нескольких самарцев со счетов были списаны средства в счет оплаты долга перед СКС. Система работает. Планируется, что сотрудники «Самарских коммунальных систем» будут еженедельно передавать в банк не менее 50 исполнительных документов. Всё сложнее становится должникам жить в современном обществе. Долгов лучше не иметь!
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