Ремонт теплосети по ул. Гастелло в Самаре завершен в срок
16 ноября 2018 10:43
110
Сегодня в 0:45 ночи специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили сварочные работы на месте повреждения тепломагистрали по ул.Гастелло. На объекте были выполнены земляные работы, демонтирован фрагмент изношенной трубы протяженностью 6 метров и установлен новый трубопровод. Несмотря на то, что ремонт осложнялся несанкционированными гаражами, расположенными непосредственно в охранной зоне теплосети, все работы были произведены в нормативные сроки. К 4 часа утра для потребителей было восстановлена штатная схема подачи теплоносителя.
Напомним, вчера, 15 ноября, в 5:50 было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм на ул. Гастелло (в районе пересечения с ул.Центральная). Участок теплосети был выведен из работы, совместно с ГИБДД организована временная схема движения. На время проведения ремонтных работ все потребители были переведены на резервную схему теплоснабжения, сообщает ОАО "Предприятие тепловых сетей".
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
16 ноября 2018 12:10
Сделано это было из-за многочисленных жалоб любителей двухколесного транспорта. Благоустройство региона
64
16 ноября 2018 09:54
Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Андрей Спиридонов. Благоустройство региона
124
15 ноября 2018 12:33
Здание сейчас находится в плачевном состоянии. Благоустройство региона
212
Капитальный ремонт в Самаре
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
38
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
500
15 октября 2018 22:04
Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины. Капитальный ремонт в Самаре
458
Всё в Дом
16 ноября 2018 06:40
Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом элитные кухни на заказ . Всё в Дом
35
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
1582
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1216
ЖКХ
16 ноября 2018 10:43
Для потребителей было восстановлена штатная схема подачи теплоносителя. ЖКХ
109
16 ноября 2018 09:31
Во время мундиаля в городе не было каких-либо замечаний по водоснабжению и водоотведению. ЖКХ
140
15 ноября 2018 17:23
Об этом рассказал сегодня министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков на пресс-конференции, посвященной внедрению в регионе новой системы... ЖКХ
458
Экология
14 ноября 2018 09:51
Интерактивная карта свалок отражает активность жителей региона. Экология
200
12 ноября 2018 12:38
Осадков не ожидается. Экология
474
24 октября 2018 14:55
С 1 января 2019 года регоператор начнет работать на территории Самарской области. Экология
476
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
310
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
300
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
792
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
858
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
832
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
866
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
720
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
735
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1145
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1507
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1566
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2698
Мероприятия