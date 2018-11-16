Ремонт теплосети по ул. Гастелло в Самаре завершен в срок

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Сегодня в 0:45 ночи специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили сварочные работы на месте повреждения тепломагистрали по ул.Гастелло. На объекте были выполнены земляные работы, демонтирован фрагмент изношенной трубы протяженностью 6 метров и установлен новый трубопровод. Несмотря на то, что ремонт осложнялся несанкционированными гаражами, расположенными непосредственно в охранной зоне теплосети, все работы были произведены в нормативные сроки. К 4 часа утра для потребителей было восстановлена штатная схема подачи теплоносителя.Напомним, вчера, 15 ноября, в 5:50 было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм на ул. Гастелло (в районе пересечения с ул.Центральная). Участок теплосети был выведен из работы, совместно с ГИБДД организована временная схема движения. На время проведения ремонтных работ все потребители были переведены на резервную схему теплоснабжения, сообщает ОАО "Предприятие тепловых сетей".