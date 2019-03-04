Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз
4 марта 2019 11:49
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Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) различаются в 26,6 раз, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, пишет РБК.
Минимальный действующий тариф установлен для жителей города Дагестанские Огни в Дагестане. Он составляет 93,48 руб. за 1 куб. м отходов. Максимальный тариф действует на Таймыре, в технологической зоне Березовского района Красноярского края — 2487,85 руб. При этом минимальные тарифы в Дагестане и Красноярском крае отличаются в 9,7 раз — 93,48 руб. и 905,54 руб. за 1 куб. м соответственно, а максимальные тарифы различаются лишь в 5,5 раз.
Ежемесячная плата за вывоз мусора для населения складывается из двух составляющих: размера тарифа региональных операторов за вывоз 1 куб. м мусора и нормы накопления отходов на человека, либо за квадратный метр площади помещения. В одном регионе может действовать минимальный и максимальный тариф операторов, поскольку регион разделен на различные зоны, в которых работают разные игроки. Каждый из них обосновывает свои расходы на транспортировку и хранение мусора, которые в том числе зависят от наличия инфраструктуры, расстояния до нее, а также инвестиционной составляющей на ее обустройство и т.д. Так, по данным Finexpertiza, в Красноярском крае определено 19 технологических зон, которые обслуживают шесть разных региональных операторов.
С администрацией Красноярского края, где установлен самый высокий в России тариф на вывоз мусора, и работающими там региональными операторами связаться не удалось.
«Стоимость вывоза кубометра мусора в любом регионе на 70% зависит от размера транспортных расходов, еще 30% — это плата за хранение мусора, налоги и т.д. Тариф выше там, где большие пробеги авто, дорогое топливо, нет инфраструктуры, а также происходит быстрый износ мусоровозов», — сказал РБК исполнительный директор ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. По его словам, сейчас задача региональных операторов вместе с уполномоченными органами сокращать логистические затраты. Сравнивать Дагестан и Таймыр некорректно как минимум из-за разницы в климате и расстояний до полигонов, добавил он.
Председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева сказала РБК, что такой разброс в стоимости вывоза кубометра мусора между разными регионами России недопустим. «Там, где сейчас тарифы занижены, со временем к ним будет добавлена инвестсоставляющая для обустройства инфраструктуры по хранению и переработке отходов. Там, где они завышены, будет идти оптимизация до такого уровня, чтобы разница в тарифах в целом по стране не превышала 10%. Исключения возможны для крупных городов федерального значения, где нельзя строить полигоны в черте города», — считает она.
1 января 2019 года в России стартовала мусорная реформа, целью которой стало создание в масштабах страны новой мусороперерабатывающей инфраструктуры. Сейчас в 80 регионах выбраны компании-операторы по вывозу отходов, определены нормативы накопления ТКО и установлены тарифы за вывоз мусора. Всего на территории России действует 240 региональных операторов. В среднем стоимость коммунальной услуги по вывозу мусора на человека вице-премьер Алексей Гордеев оценивал в 120–130 руб. в месяц. В декабре 2018 года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин говорил, что стоимость вывоза коммунальных отходов вырастет в 2019 году не более чем на 5%.
По данным Finexpertiza, средний тариф (среднее арифметическое минимального и максимального значений тарифов) составляет в России 562 руб. за 1 куб. м. Средние тарифы на вывоз отходов по стране отличаются в шесть-десять раз, подсчитали эксперты. Так, в Красноярском крае средний тариф составляет 1697 руб. за куб. м, в Дагестане — 273 руб., а в Приморье — 182 руб. «Это первый региональный срез по ключевым значениям, которые определят ход мусорной реформы в стране. Однако мы понимаем, что ситуация в регионах будет меняться, в том числе по части стоимости вывоза и переработки отходов», — передала РБК президент Finexpertiza Нина Козлова.
Тарифы на вывоз ТКО определяются властями регионов по результатам экономического обоснования расходов региональных операторов, сказала РБК пресс-секретарь Минприроды Наталья Хлопунова. Оценка обоснованности расчетов тарифов относится к компетенции ФАС, добавила она. Представитель ФАС не ответил на запрос РБК.
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