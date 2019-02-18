«РКС-Самара» запустили в работу интеллектуального голосового помощника.

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Передать показания приборов учёта холодной воды (и горячей – для расчёта объёма водоотведения) можно разными способами: через личный кабинет на сайте samcomsys.ru, call-центр 207-25-40 или через специальные ящики.Количество абонентов, одновременно звонящих в call-центр в дни подачи показаний, увеличивается в несколько раз, ежесекундно фиксируется до полусотни входящих звонков. Чтобы сократить эту очередь, «РКС-Самара» запустили в работу интеллектуального голосового робота. С его помощью можно передать показания с 7 по 26 число каждого месяца в круглосуточном режиме.Для этого нужно позвонить по телефону 207-25-40 и следовать голосовому меню: «Для сообщения показаний Ваших приборов учёта нажмите цифру 1», «Для передачи показаний с помощью голосового помощника нажмите цифру 1». Чётко назовите номер лицевого счёта, робот подскажет предыдущие показания, а вы – нынешние.Один раз в сутки голосовой помощник выгружает все данные в общую программу. За первые два дня работы этим каналом передачи показаний воспользовались более 500 самарцев.