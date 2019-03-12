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«РКС-Самара» предостерегает горожан от действий со стороны сообществ, именующих себя «Правительство СССР»

12 марта 2019 09:11
78
«РКС-Самара» предостерегает горожан от действий со стороны сообществ, именующих себя «Правительство СССР».
Они могут привести к судебным разбирательствам.

«Ваши так называемые «квитанции» направляйте напрямую Гаранту Конституции Российской Федерации», - написала в заявлении одна из жительниц Самары, отказывающаяся платить за воду и канализацию на основании того, что она состоит в Профсоюзе «Союз ССР». Суд решил иначе.

Уже не первый год различные коммунальные компании страны получают странные заявления граждан, суть которых сводится к демонстративному отказу оплачивать уже потреблённые услуги. С ноября 2017 года и в «РКС-Самара» стали поступать письма от абонентов, которые отказываются оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения на основании вступления в профсоюз «Союз ССР». На них, якобы, распространяется публичный договор, заключённый между этим профсоюзом и Гарантом Конституции РФ, опубликованный в газете «Хочу в СССР-2».

Подталкивают граждан к этому поведению так называемые «профсоюзы СССР», «Правительство СССР» и т.п. организации, которые собирают с запутавшихся людей членские взносы, обещая взамен освободить от оплаты коммунальных услуг.
В связи с этим «РКС-Самара» разъясняют: действующим законодательством не предусмотрен такой вид договора, как публичный договор, заключаемый с Гарантом Конституции РФ, т.е. с Президентом РФ, который бы предусматривал бесплатные коммунальные услуги. В пользу ресурсоснабжающей компании было вынесено несколько судебных приказов, которые уже вступили в законную силу, о взыскании задолженности с участников профсоюза «Союза ССР».

Тем, кто заплатил взносы в профсоюз, обещающий избавить людей от оплаты коммунальных услуг, приходится платить дважды, а то и трижды: помимо задолженности за воду и канализацию взыскиваются и судебные расходы.
«РКС-Самара» предостерегает жителей города от агитации со стороны сообществ, именующих себя «Правительство СССР», «Профсоюз «Союз ССР» и т.д., которые могут привести к судебным разбирательствам. Членство в любых организациях не освобождает граждан РФ от обязанности оплачивать оказанные коммунальные услуги своевременно и в полном объёме.
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