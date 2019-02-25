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«РКС-Самара» обновили списки должников, опубликованные на сайте компании

25 февраля 2019 11:48
293
«РКС-Самара» обновили списки должников, опубликованные на сайте компании.
В позорном списке почти 28 тысяч абонентов.

Один из способов воздействия на должников за холодную воду и канализацию – огласка. Копить долги сложнее, когда об этом знают друзья, соседи, коллеги. Именно поэтому «РКС-Самара» ввели практику публикации списков должников: УК, ТСЖ, ЖСК – с долгом свыше 500 тысяч рублей, а физических лиц – с долгом свыше 5 тысяч рублей.

Эти данные опубликованы на сайте ресурсоснабжающей организации. Посмотреть, есть ли долги у ваших соседей, можно по адресу https://samcomsys.ru/debtorsfl. В перечне самых безответственных абонентов содержатся 27 858 адресов. Там же указан список 50-ти крупнейших должников среди управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК.

«РКС-Самара» напоминают, что оплата потреблённых услуг водоснабжения и водоотведения – обязанность каждого самарца. В случае невозможности оплаты, если возникла сложная жизненная ситуация, всегда лучше сразу обратиться к ресурсникам, чтобы рассмотреть возможность сокращения долга или договориться о рассрочке платежа.

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