«РКС-Самара» начали использовать ещё один нестандартный способ работы с должниками: лазер
27 сентября 2018 11:39
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Несмотря на очень большую работу по взысканию долгов, которую проводит предприятие – неоднократные уведомления должников, обращения в судебные инстанции, совместные рейды с судебными приставами и т.д., - долги не уменьшаются.
Поэтому ресурсоснабжающая организация вынуждена искать нестандартные методы, главная цель которых – привлечь внимание общественности и соседей каждого должника к этой проблеме. Там, где люди не платят несмотря на судебные постановления, может быть затампонирована канализация. Где это технически невозможно, появится пирамида должника. Где пирамиду нельзя установить из-за отсутствия места на земле, появится одно из последних новшеств – лазерная установка, с помощью которой информация о сумме долга будет выведена на стену дома.
Транслировать сообщения можно практически на любые поверхности. В сбытовом подразделении «РКС-Самара» уже разработана адресная программа по использованию данной установки. Одна из основных целей – самарские просеки, где проживают вполне обеспеченные должники, которые не считают оплату коммунальных услуг своим долгом.
Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков: «Наше предприятие открыто: дважды в неделю к нам может прийти любой должник и договориться о рассрочке, о реструктуризации долга. Но ведь большинство предпочитает прятаться. А когда об их долге узнают соседи, им становится стыдно, начинается движение. Мы и дальше будем использовать все законные способы, чтобы достучаться до каждого и сказать, что за ресурс, который вы потребляете, необходимо платить».
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