Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи пирамиды позора в Самаре
8 августа 2018 09:28
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«РКС-Самара» продолжает устанавливать пирамиды позора у домов самых злостных неплательщиков, которые месяцами или даже годами не считают нужным оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения. Причём для установки выбираются дома, владельцев которых никак нельзя отнести к социально незащищённым слоям населения.
В июле один из жителей частного сектора Железнодорожного района, владелец коттеджа, чей долг перед «РКС-Самара» превысил 45 тысяч рублей, решил по-своему расправиться с пирамидой. Нет, он не оплатил долг, не связался с сотрудниками ресурсоснабжающей организации, чтобы договориться о рассрочке выплат. Он разбил верхнюю часть пирамиды, заплатил деньги водителю погрузчика (деньги у должника есть!!), чтобы погрузить и вывезти пирамиду подальше от своего дома. Установить подробности было несложно, так как всё происходящее было зафиксировано камерой видеонаблюдения.
Отдел полиции № 9 УМВД России по городу Самаре возбудил уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». В настоящее время виновные лица установлены, проводится комплекс мероприятий для привлечения их к уголовной ответственности. Помимо платы за воду и канализацию этому должнику придётся оплатить нанесенный ущерб. Как было установлено, у данного гражданина по всем финансовым обязательствам на сегодняшний день уже накопилось долгов на сумму 25 миллионов рублей.
Кстати, благодаря злоумышленнику работники «РКС-Самара» увидели слабые места конструкции и усовершенствовали её. Теперь разбить и увезти пирамиду стало практически невозможно, сообщает организация.
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