Переговоры по изменению порядка оплаты абонентами за газ в Самарской области завершены успешно

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ООО «Газпром межрегионгаз Самара», ООО «Средневолжская газовая компания» и ОАО «Самарагаз» успешно урегулировали хозяйственный спор относительно порядка сбора с населения платежей за газ на территории Самарской области. Стороны пришли к соглашению, что с 1 января 2019 года расчеты за поставку природного газа физическим лицам являются прерогативой ООО «Газпром межрегионгаз Самара» - организации – поставщика природного газа. В связи с исчерпанием разногласий стороны отказываются от взаимных претензий и отзывают поданные судебные иски и заявления в надзорные органы.В ходе переговоров было определено, что компании в дальнейшем будут совместно работать над рядом проектов в интересах развития региональной системы газоснабжения. При этом ООО «Средневолжская газовая компания» и ОАО «Самарагаз», отказавшись от деятельности по сбору средств за поставки газа, сфокусируются на работе по дальнейшему повышению надежности и экономической эффективности газораспределительного комплекса Самарской области. В зоне ответственности данных компаний по-прежнему остаются обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) и транспортировка природного газа по своим газотранспортным сетям.Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара»отметил: «Компани достигли взаимопонимания, мы удовлетворены разрешением затянувшихся разногласий, что позволит нам совместно с нашими партнерами – газораспределительными организациями «Самарагаз» и «СВГК» – наиболее эффективно для наших потребителей осуществить переход на новую систему расчетов. Приглашаем всех абонентов обратиться в нашу компанию за оформлением новых договоров газоснабжения. Приглашаем и сотрудников «Самарагаз» и «СВГК», которые занимались вопросами расчетов с физическими лицами, рассмотреть возможности перехода в «Газпром межрегионгаз Самара».«Мы благодарим за активную поддержку в организации переговоров Правительство и губернатора Самарской области. Для того чтобы упростить для потребителей переход на новый порядок оплаты газа «СВГК» и «Самарагаз» готовы оказать ООО «Газпром межрегионгаз Самара» всю необходимую поддержку. В ближайшее время мы передадим нашим коллегам весь необходимый объем данных, готовы рассмотреть вопросы использования существующей у нас сети клиентских офисов, а так же проработать вопрос перевода части персонала в состав коллектива «Газпром межрегионгаз Самара», - сообщил Председатель Правления ООО «СВГК»Таким образом, с января 2019 года оплата газопотребления за этот месяц и далее должна производиться по квитанциям ООО «Газпром межрегионгаз Самара», а оплата услуги обслуживания внутридомового газового оборудования – по квитанциям ООО «Средневолжская газовая компания» и ОАО «Самарагаз», в соответствии с ранее заключенными договорами с этими компаниями как специализированными организациями, сообщает Минэнэрго региона.В течение 2019 г. газопотребителям необходимо заключить договоры с Газпромом. Льготополучатели продолжат получать компенсацию за оплату услуг от Минсоцдемонрафии - базы будут переданы в автоматизированном режиме, в случае вопросов - необходимо обращаться в центры соцобслуживания, сообщает Департамент информполитики региона.Повышения стоимости оплаты услуг за газ в настоящее время не будет - тариф утверждён на уровне Правительства Самарской области. По вопросом с оплатой квитанций можно звонить в call-центр телефоны горячей линии: 8 (800) 775-11-81, 212-3-212Фото pixabay.com