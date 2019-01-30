Переговоры по изменению порядка оплаты абонентами за газ в Самарской области завершены успешно
30 января 2019 13:20
444
ООО «Газпром межрегионгаз Самара», ООО «Средневолжская газовая компания» и ОАО «Самарагаз» успешно урегулировали хозяйственный спор относительно порядка сбора с населения платежей за газ на территории Самарской области. Стороны пришли к соглашению, что с 1 января 2019 года расчеты за поставку природного газа физическим лицам являются прерогативой ООО «Газпром межрегионгаз Самара» - организации – поставщика природного газа. В связи с исчерпанием разногласий стороны отказываются от взаимных претензий и отзывают поданные судебные иски и заявления в надзорные органы.
В ходе переговоров было определено, что компании в дальнейшем будут совместно работать над рядом проектов в интересах развития региональной системы газоснабжения. При этом ООО «Средневолжская газовая компания» и ОАО «Самарагаз», отказавшись от деятельности по сбору средств за поставки газа, сфокусируются на работе по дальнейшему повышению надежности и экономической эффективности газораспределительного комплекса Самарской области. В зоне ответственности данных компаний по-прежнему остаются обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) и транспортировка природного газа по своим газотранспортным сетям.
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов отметил: «Компани достигли взаимопонимания, мы удовлетворены разрешением затянувшихся разногласий, что позволит нам совместно с нашими партнерами – газораспределительными организациями «Самарагаз» и «СВГК» – наиболее эффективно для наших потребителей осуществить переход на новую систему расчетов. Приглашаем всех абонентов обратиться в нашу компанию за оформлением новых договоров газоснабжения. Приглашаем и сотрудников «Самарагаз» и «СВГК», которые занимались вопросами расчетов с физическими лицами, рассмотреть возможности перехода в «Газпром межрегионгаз Самара».
«Мы благодарим за активную поддержку в организации переговоров Правительство и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Для того чтобы упростить для потребителей переход на новый порядок оплаты газа «СВГК» и «Самарагаз» готовы оказать ООО «Газпром межрегионгаз Самара» всю необходимую поддержку. В ближайшее время мы передадим нашим коллегам весь необходимый объем данных, готовы рассмотреть вопросы использования существующей у нас сети клиентских офисов, а так же проработать вопрос перевода части персонала в состав коллектива «Газпром межрегионгаз Самара», - сообщил Председатель Правления ООО «СВГК» Иван Аветисян.
Таким образом, с января 2019 года оплата газопотребления за этот месяц и далее должна производиться по квитанциям ООО «Газпром межрегионгаз Самара», а оплата услуги обслуживания внутридомового газового оборудования – по квитанциям ООО «Средневолжская газовая компания» и ОАО «Самарагаз», в соответствии с ранее заключенными договорами с этими компаниями как специализированными организациями, сообщает Минэнэрго региона.
В течение 2019 г. газопотребителям необходимо заключить договоры с Газпромом. Льготополучатели продолжат получать компенсацию за оплату услуг от Минсоцдемонрафии - базы будут переданы в автоматизированном режиме, в случае вопросов - необходимо обращаться в центры соцобслуживания, сообщает Департамент информполитики региона.
Повышения стоимости оплаты услуг за газ в настоящее время не будет - тариф утверждён на уровне Правительства Самарской области. По вопросом с оплатой квитанций можно звонить в call-центр телефоны горячей линии: 8 (800) 775-11-81, 212-3-212
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
30 января 2019 13:33
При этом средний ценник снизился на 24%. Благоустройство региона
104
29 января 2019 17:44
При своевременном финансировании строительство моста должно быть завершено до конца 2019 года. Благоустройство региона
307
29 января 2019 13:26
Все предложения и идеи были зафиксированы проектной группой. Благоустройство региона
306
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
111
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2239
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
879
Всё в Дом
19 января 2019 17:24
Все более востребованным становится кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом. Всё в Дом
432
30 декабря 2018 09:32
Существует множество различных предложений светотехники, и среди них особое место занимают люстры для детских комнат. Всё в Дом
806
13 декабря 2018 19:48
Все более востребованной и популярной становится мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
808
ЖКХ
30 января 2019 13:22
В 2018 году средний чек за ЖКУ вырос на 7%. ЖКХ
85
30 января 2019 13:20
Повышения стоимости оплаты услуг за газ в настоящее время не будет. ЖКХ
443
29 января 2019 15:52
В 2018 году начал действовать принцип реинвестирования арендной платы в сети водоснабжения и водоотведения. ЖКХ
252
Экология
24 января 2019 13:52
Синоптики прогнозируют метель. Экология
585
18 января 2019 10:56
Для восстановления 1 гектара леса требуется порядка 8 тысяч 333 кг макулатуры. Экология
302
16 января 2019 13:37
При это специалисты отмечают, что уже побит прошлогодний рекорд. Экология
350
Видео
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
413
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
546
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
506
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
890
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1103
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1303
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1870
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1645
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1918
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2289
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2508
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3755
Мероприятия