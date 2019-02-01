Памятка по правилам пользования газом в быту для самарцев

128

К несчастным случаям приводят нарушения требований безопасности пользования газом в быту.Утечка газа обнаруживается в помещении по характерному запаху. Она может возникнуть в соединениях газовой разводки на кранах перед приборами. Кроме того, утечка газа может наблюдаться в горелках при открытых или плохо закрытых кранах. Она может явиться причиной тяжелого удушья людей, вызвать пожар или взрыв.Отыскание утечки газа при помощи огня строго воспрещается.При появлении запаха газа необходимо:— закрыть все краны у газовых приборов и на вводном газопроводе;— открыть окна и двери, проветрить помещения;— вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 104 (вне загазованного помещения).До приезда аварийной службы не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.В целях безопасности запрещено:- Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат.- Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме, приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).- Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.- Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.- Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.- Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются мыльная эмульсия или специальные приборы).Фото pixabay.com