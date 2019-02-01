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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Памятка по правилам пользования газом в быту для самарцев

1 февраля 2019 13:54
128
Памятка по правилам пользования газом в быту для самарцев
Газ в смеси с воздухом представляет взрывоопасную смесь.

К несчастным случаям приводят нарушения требований безопасности пользования газом в быту.
Утечка газа обнаруживается в помещении по характерному запаху. Она может возникнуть в соединениях газовой разводки на кранах перед приборами. Кроме того, утечка газа может наблюдаться в горелках при открытых или плохо закрытых кранах. Она может явиться причиной тяжелого удушья людей, вызвать пожар или взрыв.

Отыскание утечки газа при помощи огня строго воспрещается.
При появлении запаха газа необходимо:
— закрыть все краны у газовых приборов и на вводном газопроводе;
— открыть окна и двери, проветрить помещения;
— вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 104 (вне загазованного помещения).
До приезда аварийной службы не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонком.

В целях безопасности запрещено:
- Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат.
- Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме, приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).
- Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.
- Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
- Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
- Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются мыльная эмульсия или специальные приборы).


Фото pixabay.com

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