ПТС закончит работы на участке теплосети по ул. Садовой в Самаре к 13.00

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По состоянию на 8:30 21 марта, на участке теплосети по ул. Садовой специалисты «Предприятия тепловых сетей» проводят замену 15 метров изношенного трубопровода диаметром 500 мм. Сварочные работы планируется завершить к 11.00.На время устранения повреждения «ПТС» обеспечило возможность подключения к резервной схеме теплоснабжения всех потребителей, в домах поддерживается комфортная температура. Если у вас дома холодно, то необходимо обратиться в свою управляющую организацию.В работах на объекте задействовано 20 работников «ПТС» и 7 единиц техники. Восстановить штатную схему теплоснабжения потребителей планируется сегодня до 13:00. В Самаре температура наружного воздуха составляет порядка 0 - +1 градуса тепла.