От документации для ремонта самарского дома на ул. Водников, 31 отказались
11 марта 2019 12:59
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Самарский МУП «Жилсервис» отказался заключать договор на разработку научно-проектной документации по первоочередным и противоаварийным мероприятиям на объекте культурного наследия «Дом жилой», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Водников, 31. Торги по выбору исполнителя услуги «Жилсервис» объявил 22 февраля, через неделю после того, как в доме на ул. Водников из-за скопившегося снега обвалилась крыша. Из жилого дома (построен в 1902 году, признали объектом культурного наследия в 1992 году) тогда были эвакуированы 12 из 26 зарегистрированных там жильцов.
Договор на разработку восстановительной документации планировалось заключить с ООО «НПУ СамараРеставрация» (закупка проводилась у единственного поставщика). Стоимость контракта – 175 тысяч рублей. Все документы подрядчик должен был подготовить через семь дней после заключения с ним контракта.
Конкурсная комиссия одобрила заключение контракта 7 марта, но в тот же день заказчик – Жилсервис – отказался от него. Причины не указаны, пишет "Другой город".
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