На улице Аэродромной «РКС-Самара» устраняют скрытую утечку

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3 марта в районе дома № 36 по улице Аэродромной была обнаружена скрытая утечка, не выходящая на поверхность земли. Бригада «РКС-Самара» провела обследование. На водопроводной линии диаметром 200 мм, которая там пролегает, утечек не выявили. При проведении земляных работ обнаружили заброшенную водопроводную линию и колодец, который давно закатан в асфальт. На схемах этой линии и колодца нет.В настоящее время от водоснабжения отключён один жилой дом, рядом с ним находится бойлер с питьевой водой. Работы по устранению технологического сбоя продолжаются круглосуточно. Задействовано 6 единиц техники и 18 специалистов «РКС-Самара».