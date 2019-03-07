Из-за протекающей крыши в самарском доме выросли грибы
7 марта 2019 13:29
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Жители дома № 36 на Георгия Димитрова столкнулись с серьезной коммунальной проблемой. По их словам, из-за постоянно протекающей крыши на потолке начали расти грибы, пишет 63.ру.
— Мы каждый год жалуемся в управляющую компанию, но никаких изменений не происходит. Из-за постоянных протечек мы не можем сделать ремонт, живем в полной антисанитарии, домой страшно заходить. Недавно у нас начали расти грибы под потолком размером с кулак. Они появились менее чем за сутки, — рассказали возмущенные горожане.
Чтобы решить проблему, жительница дома даже установила шланг под потолком для слива накапливающейся воды. По ее словам, в день она собирает до трех–четырех больших ведер.
В это межсезонье проблема с состоянием крыш в многоквартирных домах встала особенно остро. На Южном проезде, 108 ветхая кровля не выдержала веса снежной глыбы. Вместе с крышей обвалился и кусок стены. Чиновники пообещали, что восстановят перекрытия в ближайшее время.
Похожая ситуация произошла недавно и на Водников, 31. Крыша жилого дома рухнула внутрь дома. Падая, она буквально выдавила одну из стен второго этажа. В этот момент внутри дома находились четверо детей и восемь взрослых.
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Комментарии
Благоустройство региона
7 марта 2019 11:54
В ближайшее время его обещают устранить. Благоустройство региона
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6 марта 2019 14:39
Обсуждение вопроса между чиновниками и горожанами развернулось в твиттере под новостью о планах по расширению улицы Ново-Вокзальной. Благоустройство региона
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6 марта 2019 14:00
Ранее она была отложена до 2019 года. Благоустройство региона
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