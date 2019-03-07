Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 7 марта, 17:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/03:
USD 65.84
0.04
EUR 74.42
-0.09
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Из-за протекающей крыши в самарском доме выросли грибы

7 марта 2019 13:29
104
Из-за протекающей крыши в самарском доме выросли грибы
В это межсезонье проблема с состоянием крыш в многоквартирных домах встала особенно остро.

Жители дома № 36 на Георгия Димитрова столкнулись с серьезной коммунальной проблемой. По их словам, из-за постоянно протекающей крыши на потолке начали расти грибы, пишет 63.ру.

— Мы каждый год жалуемся в управляющую компанию, но никаких изменений не происходит. Из-за постоянных протечек мы не можем сделать ремонт, живем в полной антисанитарии, домой страшно заходить. Недавно у нас начали расти грибы под потолком размером с кулак. Они появились менее чем за сутки, — рассказали возмущенные горожане.

Чтобы решить проблему, жительница дома даже установила шланг под потолком для слива накапливающейся воды. По ее словам, в день она собирает до трех–четырех больших ведер.

В это межсезонье проблема с состоянием крыш в многоквартирных домах встала особенно остро. На Южном проезде, 108 ветхая кровля не выдержала веса снежной глыбы. Вместе с крышей обвалился и кусок стены. Чиновники пообещали, что восстановят перекрытия в ближайшее время.

Похожая ситуация произошла недавно и на Водников, 31. Крыша жилого дома рухнула внутрь дома. Падая, она буквально выдавила одну из стен второго этажа. В этот момент внутри дома находились четверо детей и восемь взрослых.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
7 марта 2019  11:54
В Самаре на улице Братьев Коростелевых образовался провал
В Самаре на улице Братьев Коростелевых образовался провал
В ближайшее время его обещают устранить. Благоустройство региона
166
6 марта 2019  14:39
Обсуждение вопроса между чиновниками и горожанами развернулось в твиттере под новостью о планах по расширению улицы Ново-Вокзальной.
В Самаре предложили расширить улицы Стара-Загору и Советской Армии
Обсуждение вопроса между чиновниками и горожанами развернулось в твиттере под новостью о планах по расширению улицы Ново-Вокзальной.  Благоустройство региона
293
6 марта 2019  14:00
На реставрацию самарского цирка выделили средства
На реставрацию самарского цирка выделили средства
Ранее она была отложена до 2019 года. Благоустройство региона
372
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
1451
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2406
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1021
Весь список
Всё в Дом
6 марта 2019  13:08
Советы по выбору светильников BLITZ
 BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
79
4 марта 2019  17:26
Профильные светильники и их использование в интерьере
 Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
115
4 февраля 2019  20:02
Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
 Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины.  Всё в Дом
1021
Весь список
ЖКХ
7 марта 2019  16:36
В губернии требуется обустроить более 8 тысяч контейнерных площадок
"Постепенно во всех муниципалитетах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, которые регоператор должен вывозить по отдельности."  ЖКХ
38
7 марта 2019  13:29
Из-за протекающей крыши в самарском доме выросли грибы
Из-за протекающей крыши в самарском доме выросли грибы
В это межсезонье проблема с состоянием крыш в многоквартирных домах встала особенно  ЖКХ
102
6 марта 2019  16:09
Труба, через которую стоки заходят на станцию, имеет диаметр два с половиной метра!
Собственными силами: На канализационной насосной станции №13 отремонтировали задвижку, сэкономив около двух миллионов рублей
 Труба, через которую стоки заходят на станцию, имеет диаметр два с половиной метра!  ЖКХ
324
Весь список

Экология
7 марта 2019  09:25
Жителей Самарской области приглашают поддержать акцию “Лучшая мимоза - это лес”
Жителей Самарской области приглашают поддержать акцию “Лучшая мимоза - это лес”
Деревья будут высажены весной активистами движения ЭКА на пострадавших лесных территориях.  Экология
173
6 марта 2019  13:13
В Самарской области после оттепели ночью обещают до -11 градусов Жителей призывают к осторожности.
В Самарской области после оттепели ночью обещают до -11 градусов
  Жителей призывают к осторожности. Экология
678
5 марта 2019  13:00
Начальник Самарского гидрометцентра Людмила Анурова рассказала, какой будет эта весна
Начальник Самарского гидрометцентра Людмила Анурова рассказала, какой будет эта весна
Такой высоты снежного покрова в Самаре давно не было. Экология
4786
Весь список


Видео
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
123
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
719
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
697
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
711
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1419
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1248
Весь список

Фоторепортажи
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
109
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
664
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1154
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
889
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2873
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2542
Весь список

Мероприятия
10 март на площади Куйбышева состоится настоящий гастрономический праздник
Масленица-2019: проводы русской зимы состоятся в парках и на набережной реки Волга в Самаре
Илзе Лиепа провела мастер-класс для хореографов Самарской области
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные