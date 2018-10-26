Фигуры, выполненные сотрудниками «РКС-Самара», увозят на зимнее хранение
26 октября 2018 09:29
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Начиная с 2016 года, «РКС-Самара» устанавливает на ул.Подшипниковой Железных человечков. В этом году к ним присоединились и другие фигуры – футбольный мяч с задвижкой, карта мира, черепаха Тортилла и другие. А на улице Полевой, в сквере у фонтана «Древо жизни», была установлена Золотая рыбка в стиле техно.
Зимой тепло требуется не только жителям города, но и арт-объектам. Поэтому до 1 ноября 2018 года все фигуры будут демонтированы и перевезены в помещения подразделений, которые их изготовили. Фигуры подремонтируют, покрасят и оставят до следующей весны.
Когда настанет весеннее тепло, на улицу Подшипниковую и в сквер на пересечении улиц Полевой и Галактионовской придут уже новые фигуры. Прежние будут установлены на других объектах «РКС-Самара»: у насосных станций подкачки, канализационных насосных станций и т.д.
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