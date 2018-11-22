Десятки управляющих компаний Самары рискуют в ближайшее время остаться без лицензии
22 ноября 2018 11:59
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Осенью 2018 года вступили в силу изменения в акты Правительства РФ по вопросам управления многоквартирными домами. Они утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2018 № 1090.
Согласно этим изменениям наличие просроченной задолженности (за 2 и более мес.) перед ресурсоснабжающими организациями причислено к грубым нарушениям лицензионных требований. При фиксировании двух грубых нарушений управляющая компания лишается лицензии.
Долг УК, ТСЖ, ЖСК перед «РКС-Самара» за водоснабжение и водоотведение составляет на начало ноября 2018 года 472,2 млн рублей. Из них просроченная задолженность свыше двух месяцев – 384,5 млн рублей.
Десятки управляющих компаний рискуют в ближайшее время остаться без лицензии. Пятёрка крупнейших должников за холодное водоснабжение и водоотведение: ООО «ЖКС», муниципальное предприятие по эксплуатации, содержанию общежитий города Самары, ООО УЖКК «Электрощит», ООО «Жилсервис», ООО «Жилуниверсал». Для фиксации грубого нарушения лицензионных требований необходимо решение суда о наличии просроченной задолженности. Сейчас «РКС-Самара» готовят документы в судебные инстанции в отношении всех компаний-должников.
Фото pixabay.com
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