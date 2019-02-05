350 уборочных машин задействуют в ночной расчистке улиц Самары

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Интенсивные осадки не дают передышки службам благоустройства Самары. В условиях метели, которая продолжается уже вторые сутки лишь с небольшими перерывами, задействуются максимально возможные силы и средства для поддержания территорий в нормативном состоянии. В числе первоочередных задач – по-прежнему расчистка основных магистралей от борта до борта, чтобы предотвратить значительные дорожные «пробки» и обеспечить работу общественного транспорта согласно установленным графикам. К настоящему времени сбоев в работе муниципальных маршрутов из-за непогоды не зафиксировано.Дорожные службы работают непрерывно – в круглосуточном режиме. Причем сегодня как для механизированной, так и для ручной расчистки задействовали еще больше ресурсов. Только в дневную смену выход специализированной техники МП «Благоустройство» составил свыше 200 единиц. Кроме того, на улицы города предприятие вывело 311 уборщиков территорий – больше, нежели в ночную смену, поскольку это позволяет справляться с задачами, но при этом не перегружать трафик тяжелой уборочной техникой.Основной объем уборки предстоит выполнить ночью. Разными видами работ охватят все внутригородские районы. Согласно плану муниципального предприятия, избавлять от снега улично-дорожную сеть будут 349 машин и 192 рабочих, что вдвое больше по сравнению с предыдущей ночной сменой. С 5 часов утра 6 февраля усилится расчистка выходов на пешеходные переходы и посадочных площадок остановок.Отметим, что накануне, как только осадки возобновились, в течение 2-х смен дороги приводили в порядок, используя 550 единиц собственной и привлеченной техники. В том числе количество самосвалов для транспортировки снежных накоплений увеличили до 218 единиц. Так что показатели вывоза снега остаются стабильно высокими. За сутки на полигоны только с улично-дорожной сети отправили 13604,3 тонны снега. И уже свыше 500000 тонн приняли спецплощадки с начала этого зимнего сезона.Также согласно технологическому процессу продолжается противогололедная обработка территорий обслуживания. С возвращением непогоды на дорогах применили около 423 тонн реагентов, которые к тому же способствуют более быстрому плавлению выпавшего снега.Службы благоустройства напоминают автомобилистам о взаимной ответственности: для более оперативной и качественной расчистки проезжей части и ее функционирования на всю ширину желательно не оставлять вдоль дорог надолго личный транспорт.Аналогичные обращения к автовладельцам – и у коммунальщиков, которые продолжают очистку придомовых территорий. Их состояние – также находится в зоне особого внимания властей.О том, что та или иная управляющая организация не справляется с обязанностями, для принятия мер воздействия жители могут проинформировать в первую очередь администрацию соответствующего внутригородского района, в т. ч. управляющих микрорайонами, которые также в ежедневном режиме участвуют в мониторинге очистки территорий, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары