350 уборочных машин задействуют в ночной расчистке улиц Самары
5 февраля 2019 17:28
148
Дорожные службы работают непрерывно – в круглосуточном режиме. Причем сегодня как для механизированной, так и для ручной расчистки задействовали еще больше ресурсов. Только в дневную смену выход специализированной техники МП «Благоустройство» составил свыше 200 единиц. Кроме того, на улицы города предприятие вывело 311 уборщиков территорий – больше, нежели в ночную смену, поскольку это позволяет справляться с задачами, но при этом не перегружать трафик тяжелой уборочной техникой.
Основной объем уборки предстоит выполнить ночью. Разными видами работ охватят все внутригородские районы. Согласно плану муниципального предприятия, избавлять от снега улично-дорожную сеть будут 349 машин и 192 рабочих, что вдвое больше по сравнению с предыдущей ночной сменой. С 5 часов утра 6 февраля усилится расчистка выходов на пешеходные переходы и посадочных площадок остановок.
Отметим, что накануне, как только осадки возобновились, в течение 2-х смен дороги приводили в порядок, используя 550 единиц собственной и привлеченной техники. В том числе количество самосвалов для транспортировки снежных накоплений увеличили до 218 единиц. Так что показатели вывоза снега остаются стабильно высокими. За сутки на полигоны только с улично-дорожной сети отправили 13604,3 тонны снега. И уже свыше 500000 тонн приняли спецплощадки с начала этого зимнего сезона.
Также согласно технологическому процессу продолжается противогололедная обработка территорий обслуживания. С возвращением непогоды на дорогах применили около 423 тонн реагентов, которые к тому же способствуют более быстрому плавлению выпавшего снега.
Службы благоустройства напоминают автомобилистам о взаимной ответственности: для более оперативной и качественной расчистки проезжей части и ее функционирования на всю ширину желательно не оставлять вдоль дорог надолго личный транспорт.
Аналогичные обращения к автовладельцам – и у коммунальщиков, которые продолжают очистку придомовых территорий. Их состояние – также находится в зоне особого внимания властей.
О том, что та или иная управляющая организация не справляется с обязанностями, для принятия мер воздействия жители могут проинформировать в первую очередь администрацию соответствующего внутригородского района, в т. ч. управляющих микрорайонами, которые также в ежедневном режиме участвуют в мониторинге очистки территорий, передает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
5 февраля 2019 13:14
Далее предложенные горожанами локации будут выставлены на голосование. Благоустройство региона
178
30 января 2019 16:14
Она будет расположена на пересечении Московского шоссе с улицей Авроры. Благоустройство региона
522
30 января 2019 13:33
При этом средний ценник снизился на 24%. Благоустройство региона
338
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
391
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2282
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
909
Всё в Дом
4 февраля 2019 20:02Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины. Всё в Дом
95
2 февраля 2019 13:50Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
137
19 января 2019 17:24
Все более востребованным становится кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом. Всё в Дом
549
ЖКХ
5 февраля 2019 17:28
С 5 часов утра 6 февраля усилится расчистка выходов на пешеходные переходы и посадочных площадок остановок. ЖКХ
147
5 февраля 2019 12:58
В ближайшее время в Личном кабинете вы сможете увидеть перерасчет и внести текущие показания приборов учета. ЖКХ
239
5 февраля 2019 11:40
В трёх городах страны уже проводился эксперимент по централизованной проверке приборов учёта. ЖКХ
175
Экология
1 февраля 2019 10:44
Данные сравнивались с аналогичным периодом 2017 и 2018 гг. Экология
381
30 января 2019 18:33
В муниципалитетах предприняты меры по налаживанию взаимодействия с предприятиями по вопросам экологической безопасности жителей региона. Экология
405
24 января 2019 13:52
Синоптики прогнозируют метель. Экология
641
Видео
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
176
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
282
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
561
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
730
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
626
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
982
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1984
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1738
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2035
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2393
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2578
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3864
Мероприятия