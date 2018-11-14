Самарцев приглашают встретить Новый год без долгов за "коммуналку"!

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Каждый Новый год мы встречаем с особым настроением — возлагаем на будущее новые надежды, строим новые планы. И, конечно же, никому не нравится входить в новый период жизни, чувствуя бремя невыполненных дел и накопленных долгов.Не забирайте долги за жилищно-коммунальные услуги с собой в Новый год!Управляющая компания «ЖКС» предлагает Вам погасить задолженность по квартплате на специальных условиях. Так, только в декабре 2018 года (до 31-го числа включительно) Вы можете стать участниками уникальной акции. При полном и единовременном погашении долга все начисленные на сумму данной задолженности пени будут аннулированы!Встречайте Новый год без долгов!Подробности по телефону 300-4000Фото pixabay.com