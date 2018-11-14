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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарцев приглашают встретить Новый год без долгов за "коммуналку"!

14 ноября 2018 16:55
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Самарцев приглашают встретить Новый год без долгов!
Компания «Жилищно-коммунальная система» проводит акцию по списанию пени при единовременной оплате долгов за ЖКУ.

Каждый Новый год мы встречаем с особым настроением — возлагаем на будущее новые надежды, строим новые планы. И, конечно же, никому не нравится входить в новый период жизни, чувствуя бремя невыполненных дел и накопленных долгов.
Не забирайте долги за жилищно-коммунальные услуги с собой в Новый год!

Управляющая компания «ЖКС» предлагает Вам погасить задолженность по квартплате на специальных условиях. Так, только в декабре 2018 года (до 31-го числа включительно) Вы можете стать участниками уникальной акции. При полном и единовременном погашении долга все начисленные на сумму данной задолженности пени будут аннулированы!
Встречайте Новый год без долгов!

Подробности по телефону 300-4000

Фото pixabay.com
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Комментарии



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