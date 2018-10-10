Я нашел ошибку
Главные новости: 
Чиновники заметили самострой на ул. Куйбышева в Самаре спустя годы Разрешение на эти работы не выдавалось.
Чиновники заметили самострой на ул. Куйбышева в Самаре спустя годы
Дмитрий Азаров провел рабочие встречи в федеральных ведомствах Достигнут ряд важных договоренностей в рамках реализации федеральных программ.
Дмитрий Азаров провел рабочие встречи в федеральных ведомствах
В Самаре состоится региональный этап Всероссийского летнего чемпионата по юношескому автомногоборью
В Самаре состоится региональный этап Всероссийского летнего чемпионата по юношескому автомногоборью
Офицеры самарского СОБРа Росгвардии успешно завершили полевой выход Спецназовцы провели боевое гранатометание и стрельбы.
Офицеры самарского СОБРа Росгвардии успешно завершили полевой выход
Легендарной “Волге” исполнилось 62 года Эта модель выпускалась до 1970 года, но и по сей день пользуется спросом.
Легендарной “Волге” исполнилось 62 года
Проспект Карла Маркса у клиник медуниверситета в Самаре может снова стать двусторонним
Проспект Карла Маркса у клиник медуниверситета в Самаре может снова стать двусторонним
В Самаре открылась «горячая линия» по вопросам отопления
В Самаре открылась «горячая линия» по вопросам отопления
На пожаре под Сызранью погиб пенсионер По предварительным данным он задохнулся в дыму.
На пожаре под Сызранью погиб пенсионер
сегодня  Среда, 10 октября, 10:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/10:
USD 66.4
-0.57
EUR 76.21
-0.78
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

152 самарца остались без канализации из-за долгов за услуги водоснабжения и водоотведения

10 октября 2018 09:26
143
152 самарца остались без канализации из-за долгов за услуги водоснабжения и водоотведения Тампонирование производится без доступа в квартиру через технический этаж или крышу.
Тампонирование производится без доступа в квартиру через технический этаж или крышу.

Долги жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение превышают 1,4 млрд. рублей. «РКС-Самара» проводят большую работу по уведомлению должников, передаче дел в судебные инстанции. Также ведутся работы по точечному перекрытию канализации в квартирах злостных неплательщиков, чьи долги составляют десятки тысяч рублей.

Тампонирование производится без доступа в квартиру через технический этаж или крышу многоквартирного дома. Перекрывается индивидуальный слив, что не влияет на канализацию соседей. Снять заглушку самостоятельно, без дорогостоящего прибора, крайне проблематично.

Всего с начала 2018 года отключено от канализации в многоквартирных домах 152 квартиры. Их суммарный долг перед «РКС-Самара» за водоснабжение и водоотведение составил 2,8 млн. рублей. Кстати, даже само уведомление о тампонировании – один из способов борьбы с должниками. После его получения 232 абонента решили расстаться с долгами и стать добросовестными плательщиками.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
9 октября 2018  12:35
В Ботаническом саду до середины ноября отремонтируют асфальтовые дорожки Открытие пока откладывается на неопределенный срок.
В Ботаническом саду в Самаре до середины ноября отремонтируют асфальтовые дорожки
Открытие пока откладывается на неопределенный срок.  Благоустройство региона
177
9 октября 2018  12:10
В Самаре завершается ремонт парка на Металлурге. Речь идет о третьем, заключительном этапе ремонта парка.
В Самаре завершается ремонт парка на Металлурге
Речь идет о третьем, заключительном этапе ремонта парка. Благоустройство региона
222
8 октября 2018  12:41
Усадьбу Гагариных в Самарской области включили в туристический маршрут, но реставрировать ее никто не хо
Усадьбу Гагариных в Самарской области включили в туристический маршрут, но реставрировать ее никто не хо
Судя по всему, привлечь туристов локация без вложений в нее не сможет. Благоустройство региона
190
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
2582
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
444
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
532
Весь список
Всё в Дом
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
954
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1122
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
458
Весь список
ЖКХ
10 октября 2018  09:52
В Самаре открылась «горячая линия» по вопросам отопления
В Самаре открылась «горячая линия» по вопросам отопления
 Все вопросы, поступившие на «горячую линию», находятся на контроле специалистов до полного их исполнения.  ЖКХ
140
10 октября 2018  09:26
152 самарца остались без канализации из-за долгов за услуги водоснабжения и водоотведения Тампонирование производится без доступа в квартиру через технический этаж или крышу.
152 самарца остались без канализации из-за долгов за услуги водоснабжения и водоотведения
Тампонирование производится без доступа в квартиру через технический этаж или крышу. ЖКХ
142
9 октября 2018  17:38
На текущий момент ресурсоснабжающие организации справились со всем объемом плановых перекладок тепловых сетей.
В Самаре подключение домов и учреждений социальной сферы к теплу находится на завершающей стадии
На текущий момент ресурсоснабжающие организации справились со всем объемом плановых перекладок тепловых сетей.   ЖКХ
154
Весь список

Экология
8 октября 2018  12:52
Климатолог РАН предрек затяжную осень Ранее в Гидрометцентре обнадежили, что дачный сезон пока не заканчивается.
Климатолог РАН предрек затяжную осень
Ранее в Гидрометцентре обнадежили, что дачный сезон пока не заканчивается. Экология
199
5 октября 2018  12:25
Житель Исаклинского района незаконно вырубил орешник
Житель Исаклинского района незаконно вырубил орешник
Он нанес имущественный ущерб на общую сумму 86,5 тысяч рублей. Экология
253
5 октября 2018  11:59
В Тольятти обсудили меры по улучшению экологической ситуации
В Тольятти обсудили меры по улучшению экологической ситуации
За состоянием атмосферы следят семь метеорологических пунктов в черте города и один в селе Тимофеевка. Экология
253
Весь список


Видео
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
181
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
198
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
564
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
478
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
878
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15886
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
495
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1034
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1068
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2122
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1550
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1714
Весь список

Мероприятия
С 19 по 28 октября в САТОБ пройдет XVIII Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест
Акция «ДоброВСело» пройдет в Камышлинском районе
В Самарской кирхе состоится органный концерт: выступит Штефан Кисслинг (Лейпциг, Германия)
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда