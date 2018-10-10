152 самарца остались без канализации из-за долгов за услуги водоснабжения и водоотведения

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Долги жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение превышают 1,4 млрд. рублей. «РКС-Самара» проводят большую работу по уведомлению должников, передаче дел в судебные инстанции. Также ведутся работы по точечному перекрытию канализации в квартирах злостных неплательщиков, чьи долги составляют десятки тысяч рублей.Тампонирование производится без доступа в квартиру через технический этаж или крышу многоквартирного дома. Перекрывается индивидуальный слив, что не влияет на канализацию соседей. Снять заглушку самостоятельно, без дорогостоящего прибора, крайне проблематично.Всего с начала 2018 года отключено от канализации в многоквартирных домах 152 квартиры. Их суммарный долг перед «РКС-Самара» за водоснабжение и водоотведение составил 2,8 млн. рублей. Кстати, даже само уведомление о тампонировании – один из способов борьбы с должниками. После его получения 232 абонента решили расстаться с долгами и стать добросовестными плательщиками.