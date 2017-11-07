1500 парикмахерских и магазинов в Самаре могут остаться без тепла

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Бездоговорное потребление тепла этими парикмахерскими, пекарнями и магазинами с начала 2017 года привело к образованию задолженности перед энергетиками в размере 8,8 млн. рублей.Напомним, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Согласно им, все собственники нежилых помещений на первых этажах жилых зданий должны заключить договор теплоснабжения непосредственно с теплоэнергетиками. Ранее они могли оплачивать тепло и горячую воду через договор с ТСЖ или Управляющей компанией.По данным «ЭнергосбыТ Плюс Самара», на сегодняшний день насчитывается порядка 1500 забывчивых предпринимателей, которые до сих пор не заключили договор теплоснабжения с теплоэнергетиками и не оплачивают услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Этим юридическим лицам не только планируется прекратить поставку тепла и горячей воды, но и будут предъявлены штрафные санкции за период с 1 января 2017 года. Следует отметить, что ограничения могут коснуться и тех предпринимателей, кто уже заключил договор теплоснабжения, однако не оплачивает потребленное тепло.Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» заранее приносит извинения посетителям парикмахерских, пекарен и магазинов за неудобства, которые могут быть доставлены при введении ограничений, и призывает предпринимателей не создавать проблемы своим клиентам, а срочно оплатить накопленные коммунальные долги и обратиться для заключения договоров на поставку тепловой энергии.