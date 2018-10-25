84 жителя Самары решили подключиться к сетям водоснабжения и водоотведения самовольно
25 октября 2018 09:20
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Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения – это сложный технологический процесс, требующий соблюдения всех норм и правил. Несанкционированная врезка – это не только воровство воды, но и риск загрязнения водопровода. Нередки случаи, когда самовольные водопроводные и канализационные трубы оказываются в одном колодце, водопроводные трубы – в опасной близости к выгребным ямам и т.д.
«РКС-Самара» в течение уже пяти лет проводит рейды по самарскому частному сектору. Рабочая группа, состоящая из сотрудников сбытового, технического подразделений и службы безопасности, проверяет законность подключения к централизованному водоснабжению и водоотведению и соответствие техническим требованиям.
В 2018 году обнаружено 84 самовольщика. В соответствии с действующим законодательством им начислено 4,6 млн рублей за пользование водой за период от трёх месяцев до трёх лет. Расчёт ведётся исходя из пропускной способности трубы, как будто в доме все краны открыты на полную мощность круглосуточно. Гораздо дешевле было бы пойти законным путём!
Проверки частного сектора Самары продолжаются. Собственникам незаконных врезок лучше самостоятельно, до выявления, обратиться в «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») для подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
Фото pixabay.com
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