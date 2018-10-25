Я нашел ошибку
Главные новости: 
Доберутся ли силовики до бывшего главы минстроя Самарской области?
Доберутся ли силовики до бывшего главы минстроя Самарской области?
Самарский университет заключил соглашение с крупнейшей базой данных мира ProQuest
Самарский университет заключил соглашение с крупнейшей базой данных мира ProQuest
Служба занятости Самарской области помогает открыть собственное дело
Служба занятости Самарской области помогает открыть собственное дело
Госдума приняла закон о добровольном отказе от депутатских надбавок к пенсиям
Госдума приняла закон о добровольном отказе от депутатских надбавок к пенсиям
В Самаре пройдёт Межрегиональная научная конференция «Зеркало российской истории»
В Самаре пройдёт Межрегиональная научная конференция «Зеркало российской истории»
Жителя Ульяновской области ограбили в подземном переходе в Сызрани
Жителя Ульяновской области ограбили в подземном переходе в Сызрани
По факту гибели рабочего при обрушении строительного крана в Самаре возбудили уголовное дело Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту гибели рабочего при обрушении строительного крана в Самаре возбудили уголовное дело
Двое сызранцев незаконно ловили в Волге щук острогой
Двое сызранцев незаконно ловили в Волге щук острогой
сегодня  Четверг, 25 октября, 13:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +11 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/10:
USD 65.63
0.32
EUR 75.08
0.22
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

84 жителя Самары решили подключиться к сетям водоснабжения и водоотведения самовольно

25 октября 2018 09:20
131
84 жителя Самары решили подключиться к сетям водоснабжения и водоотведения самовольно
За это им придется уплатить крупную сумму.

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения – это сложный технологический процесс, требующий соблюдения всех норм и правил. Несанкционированная врезка – это не только воровство воды, но и риск загрязнения водопровода. Нередки случаи, когда самовольные водопроводные и канализационные трубы оказываются в одном колодце, водопроводные трубы – в опасной близости к выгребным ямам и т.д.

«РКС-Самара» в течение уже пяти лет проводит рейды по самарскому частному сектору. Рабочая группа, состоящая из сотрудников сбытового, технического подразделений и службы безопасности, проверяет законность подключения к централизованному водоснабжению и водоотведению и соответствие техническим требованиям.
В 2018 году обнаружено 84 самовольщика. В соответствии с действующим законодательством им начислено 4,6 млн рублей за пользование водой за период от трёх месяцев до трёх лет. Расчёт ведётся исходя из пропускной способности трубы, как будто в доме все краны открыты на полную мощность круглосуточно. Гораздо дешевле было бы пойти законным путём!

Проверки частного сектора Самары продолжаются. Собственникам незаконных врезок лучше самостоятельно, до выявления, обратиться в «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») для подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
25 октября 2018  11:54
Более 780 единиц спецтехники будут убирать Самару этой зимой
Более 780 единиц спецтехники будут убирать Самару этой зимой
Город полностью готов к наступлению снежного периода. Благоустройство региона
104
23 октября 2018  10:36
На вазоны к старым зданиям в Самаре денег не хватило Но в дальнейшем их планируют восстановить.
На вазоны к старым зданиям в Самаре денег не хватило
Но в дальнейшем их планируют восстановить. Благоустройство региона
180
22 октября 2018  15:20
Парк начали приводить в порядок в 2017 году по инициативе жителей Кировского района.
Обновленный парк Металлургов в Самаре открылся для посетителей
 Парк начали приводить в порядок в 2017 году по инициативе жителей Кировского района. Благоустройство региона
364
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
15 октября 2018  22:04
Покупка стиральной машины полуавтомат
Покупка стиральной машины полуавтомат
 Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины.  Капитальный ремонт в Самаре
298
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
2763
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
488
Весь список
Всё в Дом
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
1187
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1183
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
510
Весь список
ЖКХ
25 октября 2018  09:20
84 жителя Самары решили подключиться к сетям водоснабжения и водоотведения самовольно
84 жителя Самары решили подключиться к сетям водоснабжения и водоотведения самовольно
За это им придется уплатить крупную сумму. ЖКХ
130
24 октября 2018  20:17
Информация по состоянию на 24.10.2018 по аварийному отключению отопления в Самаре
Работы по устранению порывов ведутся в круглосуточном режиме.  ЖКХ
382
24 октября 2018  19:34
В эксплуатации организации находится более 72 тысяч колодцев.
«РКС-Самара» на 560 колодцах заменили люки
В эксплуатации организации находится более 72 тысяч колодцев.  ЖКХ
234
Весь список

Экология
24 октября 2018  14:55
С 1 января 2019 года регоператор начнет работать на территории Самарской области.
Определен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области
С 1 января 2019 года регоператор начнет работать на территории Самарской области.   Экология
257
24 октября 2018  13:48
В Самарской области подсчитали барсуков фотоловушками
В Самарской области подсчитали барсуков фотоловушками
Работы проводились с 1 мая по 30 июня. Экология
231
24 октября 2018  13:05
70 школ Самарской области участвуют в экопросветительской программе “Лесомания”
70 школ Самарской области участвуют в экопросветительской программе “Лесомания”
Победителями станут 10 школьников в каждой возрастной категории. Экология
145
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
316
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
489
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
466
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
527
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
492
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
954
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
796
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1187
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1233
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2347
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1755
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1931
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдут публичные лекции «Культурная элита запасной столицы»
Театр Капитолия Тузулы (Франция) участвует в фестивале имени Аллы Шелест и в фестивале «Французская осень»
В Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти Маршала Советского Союза Дмитрий Устинова
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные