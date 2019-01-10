365 рационализаторских предложений оформили в «РКС-Самара» в 2018 году.

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Прошедший год был объявлен в «РКС-Самара» годом рационализации. Новаторская деятельность всегда велась на предприятии. В год, в среднем, работники подавали около 60-ти заявок. В 2018 году сотрудниками ресурсоснабжающей компании было подано и рекомендовано к внедрению 365 рацпредложений. Общий экономический эффект от этого превысит 1,2 млн. рублей.Благодаря рационализаторскому мышлению совершенствуются технологии, упрощаются ремонты, продлевается срок службы агрегатов и механизмов. За внедрённые рацпредложения сотрудники-инициаторы получают премию в размере 15% от суммы, сэкономленной предприятием благодаря новшеству.«Работа с предложениями работников компании не будет останавливаться и в 2019 году. Мы увидели, как много сотрудников откликнулось на эту деятельность, какие у них замечательные идеи, мысли. «Больше, лучше, по-другому» станет нашим постоянным девизом», - сказал Владимир Бирюков, главный управляющий директор «РКС-Самара».