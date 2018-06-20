2018 год объявлен в Самарских коммунальных системах годом рационализации

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Каждый год в «Самарских коммунальных системах» - именной. Были годы благоустройства, бережливости, безопасности. И в каждом году по указанному направлению компания достигала серьезных результатов. 2018 год стал годом рационализации. Эта деятельность в компании поддерживалась всегда, но сейчас настал момент для активизации инициативы рабочих.В начале года была создана комиссия во главе с техническим директором СКС, на собраниях коллективов объявили о старте проекта. Инициатива была поддержана работниками компании. Результаты уже заметны. Если в 2017 году всего было подано 60 рационализаторских заявок, а эффект от внедрённых составил 470 тысяч рублей, то за 5 месяцев 2018 года сотрудники СКС подали 111 рацпредложений! Из них на сегодняшний момент внедрено 18, экономический эффект уже составил 703 741 рубль.Например, на одном из этапов очистки стоков (перекачка осадков сточных вод) используются уже много лет только определённые насосы. Купить новые не представляется возможным, поскольку они в России больше не выпускаются, зарубежные аналоги отсутствуют. А поменять на другие модели не позволяет технологический цикл. Из-за износа мощность этих насосов существенно снизилась. Тогда слесарь-ремонтник ГОКС Виктор Борисов придумал установить в корпус насоса дополнительные упорные кольца. Это позволило продлить срок службы насоса, повысило его КПД и снизило потребление электроэнергии.За внедрённые рацпредложения сотрудники-инициаторы получают премию в размере 15% от суммы, сэкономленной предприятием благодаря новшеству.