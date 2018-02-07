2018 год объявлен в «Самарских коммунальных системах» годом рационализации

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Каждый год «Самарские коммунальные системы» выбирают вектор развития. 2015 год был годом безопасности, 2016 – годом благоустройства, 2017 – годом бережливости. Именно в эти годы на предприятии были организованы Совет по безопасности, обучающая «Комната страха» и полигон безопасности, благоустроены участки улиц, прилегающих к зданиям управления и цехов, «усыновлены» территории и установлены арт-фигуры Русалочки и Железных человечков, создана Аллея Славы самарского водопровода. Все начинания не остаются в одноимённом году, они продолжают жить, накапливая положительные дела сотрудников.2018 год объявлен годом рационализации. Рационализаторская деятельность на предприятии велась всегда. В год сотрудники СКС подают на рассмотрение комиссии около 60 предложений, призванных улучшить производственную или управленческую деятельность. В прошлом году экономический эффект от внедрения рацпредложений превысил 470 тысяч рублей.Благодаря неравнодушию и инициативе работников компании в 2017 году была произведена модернизация гидравлической схемы канализационно-насосной станции № 6, оптимизирован процесс промывки фильтров на 6 очереди НФС-1 водо-воздушным способом, изменён технологический процесс изготовления водоразборных колонок. А рацпредложение установить разрезную задвижку позволило не отключать воду при длительном ремонте водопроводной линии в восьми девятиэтажках на улице Енисейской. Авторы этих и других предложении получили премии.Главный управляющий директор ООО «Самарские коммунальные системы»принял решение в 2018 году активизировать рационализаторскую деятельность: «То, что мы объявили этот год годом рационализации, должно придать импульс всем работникам компании в поиске ответа на вопрос: «А как сделать лучше? А что я могу придумать или изменить, чтобы работа была выполнена и быстро, и качественно?». Нам нужно, чтобы каждый сотрудник шёл на работу с мыслью: «Что сегодня изменится в лучшую сторону благодаря мне». И мы готовы поощрять результаты этой деятельности!».