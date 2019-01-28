1181 звонок с сообщением об открытых колодцах поступил в «РКС-Самара» в 2018 году

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Колодцы – важная часть инженерных коммуникаций. Они бывают водопроводные, канализационные, тепловые, ливнёвые, газовые, телефонные. Через них рабочие регулируют системы, устраняют повреждения. Каждый горожанин, выходя на улицу, видит крышки колодцев. И иногда они оказываются открытыми.В 2018 году в центральную диспетчерскую службу «РКС-Самара» поступил 1181 звонок об открытых люках. В 2017 году – почти такая же цифра – 1188 звонков. По каждому адресу выезжали специалисты, обследовали, ремонтировали колодцы, закрывали крышки люков. Около трети сообщений касались коммуникаций, не относящихся к системе водоснабжения и водоотведения. Информация о них передавалась в профильные службы организаций, которым принадлежат эти колодцы.Всего за прошедший год «РКС-Самара» заменили 828 сломанных или украденных крышек люков водопроводных и канализационных колодцев.Организация просит жителей города обратить внимание:• На люки опасно наступать или ставить автомобиль.• Рядом с люком запрещено играть с детьми.• Кража крышек люка может привести к трагическим последствиям.• Кража крышки люка является уголовным преступлением.Помогите предотвратить хищение и обезопасить ваших детей и жителей вашего двора. Сообщайте о подробностях кражи или об открытом колодце по телефону диспетчерской службы «РКС-Самара» 334-75-12 или на сайте https://samcomsys.ru/appeals. Будьте бдительны! Берегите свое здоровье и жизнь и защитите близких! Предотвращая кражу канализационного люка или сообщая о ней, вы можете спасти чью-то жизнь!