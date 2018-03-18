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Новости /  Политика /  Выборы 2018  

Явку на выборы президента РФ в Самарской области комментируют эксперты

18 марта 2018 17:36
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Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов назвал явку на выборы президента РФ в Самарской области "очень высокой", хотя заметил, что она значительно дифференцирована в зависимости от территории.
"Я думаю, что итоговый результат будет одним из наиболее благоприятных в Поволжье и в России", — прогнозирует Дмитрий Орлов.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод прокомментировал ход выборов и динамику активности граждан в регионе.

"Явка по Самарской области хорошая и не вызывает тревоги. В целом по стране мы фиксируем увеличение явки, и связано это с тремя факторами. Первое — четкая подготовка организаторов выборов. Второе — новые способы контроля за выборами. Создан общественный институт наблюдателей за выборами, и это повышает доверие к избирательным процессам. Третий фактор, повлиявший на явку, это новые механизмы голосования, в частности возможность голосования по месту нахождения, подача заявления через интернет на выбор избирательного участка. По данным, поступающих из регионов, можно прогнозировать что явка будет выше", — считает Александр Брод.

Явку избирателей на выборах президента РФ 18 марта по состоянию на 15:00 прокомментировал экс-руководитель пресс-службы губернатора Самарской области и бывший чиновник администрации президента РФ, политолог Андрей Колядин.

"Во время драки с медведем шкуру не делят, радоваться преждевременно, — выражаясь на языке Эзопа, объяснил эксперт. — Рано в фанфары трубить. Но охотник пока имеет все шансы превзойти итоги 2012 года. Пока можно сказать, что промежуточные результаты выборов опережают тренды предыдущей кампании".




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